Hier finden Sie alle Ergebnisse, Tabellen und Highlights im Überblick.

Zwar sind erst acht von neun Partien am 13. Spieltag gespielt, da am Abend noch Leverkusen und Nürnberg eines der ungeliebten Montagsspiele bestreiten werden, trotzdem widmen wir uns wie immer am Montagmorgen schon einmal im stern-Check den Geschehnissen des Spieltages.

Hand - oder doch nicht? Mit dem Elfmeter-Wirrwarr beim 1:1 (0:0) zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Schalke 04 erreichte die Diskussion um die Regelauslegung ihren bisherigen Saisonhöhepunkt in der Fußball-Bundesliga. Insgesamt elf Handelfmeter - so viele gab es noch nie bis zum 13. Spieltag. Der Videobeweis macht die Sache im Moment auch nicht besser. Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann sagte nach dem debattierfreudigen Duell der beiden Champions-League-Teilnehmer am Samstagabend seufzend: "Ich glaube, das wird so was wie ein ewiges Stammtischthema."

Klicken Sie sich durch unserer Fotostrecke.