So liefen die Spiele der Bundesliga

Hier finden Sie alle Ergebnisse, Tabellen und Highlights im Überblick.

Aufreger der Spieltags

Gerne würden wir uns an dieser Stelle wieder einmal über den Videoschiri aufregen, denn auch an diesem Spieltag gab es reichlich Grund dazu. "Ich verstehe es nicht mehr und habe ehrlicherweise keinen Bock mehr, über so einen Mist zu reden", echauffierte sich beispielsweise Hannovers Manager Horst Heldt über eine Elfmeter-Entscheidung gegen seine 96er. Die Video-Unparteiischen sollen sich einmischen, wenn es krasse Fehlentscheidungen gibt, sonst nicht. Was man darunter versteht, darüber kann sich die DFB-Schiedsrichtergilde sichtbar einfach nicht einigen.

Doch lassen wir das. Denn wirklich unfassbar ist das, was Berliner Chaoten im Stadion des BVB veranstalteten. Im Hertha-Fanblock und in den Katakomben der Arena spielten sich regelrechte Kampfszenen ab. "Im Schutz einer genehmigten Choreografie vermummten sich Berliner Strafttäter und zündeten massive Pyrotechnik", heißt es in einem Polizei-Bericht. Doch dabei blieb es nicht. Als die Beamten eine Fahne sicherstellen wollten, um weitere Pyro-Einsätze zu verhindern, ging es erst richtig los: Chaoten attackierten die Polizei mit Tritten, Faustschlägen und abgebrochenen Fahnenstangen. Die Polizei reagierte mit Pfefferspray und Schlagstöcken. Doch damit nicht genug: In der Halbzeit zogen die Chaoten unter die Tribüne und verwüsteten zwei große Toilettenanlagen komplett. Die zerstörte Sanitärkeramik und herausgerissene Toilettentüren wurden genutzt, um erneut Polizisten zu attackieren. Die Bilanz: 45 Verletzte, einige mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Zehn unbeteiligte Besucher mussten sich wegen Atemwegsbeschwerden aufgrund der Pyrotechnik behandeln lassen. Es wurden Strafanzeigen wegen Landfriedensbruch, Widerstand gegen Polizeibeamte, tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz erstellt. Einige der Täter fanden Unterschlupf im Hertha-Fanblock. Aber sie sind auf Videos festgehalten. Die Polizei ermittelt.

Der Fußball wird von den Chaoten natürlich nur als Bühne missbraucht. Hertha BSC verurteilte die Ausschreitungen in aller Form; steht den Vorfällen allerdings wie die gesamte Bundesliga weitgehend machtlos gegenüber. Das Aufgebot an Polizisten und Ordnungskräften ist ja schon massiv. Dass "Fanhilfe Dortmund" und "Fanhilfe Hertha BSC" in einer gemeinsamen Erklärung den Polizeieinsatz als unverhältnismäßig verurteilen und glauben, dass durch das Pfefferspray der Polizei mehr Menschen verletzt worden seien als jemals durch Pyrotechnik im BVB-Stadion wird das Thema kaum beruhigen.

Fullscreen

Gewinner des Spieltags

Was soll man sagen? Kaum macht die Bundesliga kurz den Anschein, dass sie für den FC Bayern zur Herausforderung werden könnte, spielen schon wieder alle für die Münchner. Gladbach, vor zwei Wochen noch gefeierter Bayern-Besieger, lieferte wie üblich alle Punkte im Breisgau ab, der BVB ließ sich von Herthas Salomon Kalou noch in letzter Minute zwei Punkte klauen und Werder Bremen ging mit fliegenden Fahnen unter - schon sind Neuer, Müller und Co. wieder in Reichweite. Am übernächsten Spieltag steigt der "deutsche Classico" - und es spricht nun viel dafür, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird - mit einer Herausforderung, wie sie die Bayern lieben. Davon ausgehend, dass die Beiden am kommenden Spieltag im Gleichschritt weiter vorangehen, könnten die Bayern mit einem Sieg den Erzrivalen überholen und wieder die übliche Rangfolge herstellen. Aber wer weiß, vielleicht kommt es in dieser Saison doch mal anders.

Verlierer des Spieltags

Wir wissen nicht, was in diesen Tagen in Markus Weinzierl vorgeht. Zwei Spiele hat der Coach des VfB Stuttgart nun hinter sich, zweimal wurde seine Mannschaft mit 4:0 verprügelt. Dass der VfB in Hoffenheim die vier Treffer innerhalb einer Viertelstunde einstecken musste, war krass - und das unter der Ägide des ehemaligen Verteidigers Weinzierl. Spötter lästerten schon: Beim HSV wäre Weinzierl schon wieder raus. So schnell geht's bei den Schwaben nicht. Aber nach dem verunglückten Engagement beim FC Schalke 04 dürfte sich der 44-Jährige weiter im falschen Film fühlen. Es ist gerade einmal zwei Jahre her, dass er den FC Augsburg verlassen hat. Die bayerischen Schwaben führte er in den Europapokal, wurde in der Saison 2013/2014 zum besten Trainer vor den Meistertrainern Pep Guardiola und Jürgen Klopp gewählt. Danach war er einer der am höchsten gehandelten Trainer der Liga. Ob Weinzierl da wieder hinkommt? Viel spricht nicht dafür

Dieses Tor sollten Sie (noch einmal) sehen

Es passt in gewisser Weise zu diesem überschatteten Spieltag, dass das schönste Tor leider nicht gezählt hat. Nach bester Lucien-Favre-Manier und in höchtem Tempo kombinierten sich die BVB-Stars durch die Reihen der Herthaner. Zum Schluss dann noch das Sahnhäubchen von Jadon Sancho, der den Ball mit der Hacke im Berliner Tor unterbrachte. Schade, dass Marko Reus beim letzten Pass wohl einen halben Schritt im Abseits stand.

Das Tor des Tages dürfte somit Lucas Höler geschossen haben. Das Spiel seines SC Freiburg gegen Gladbach war zwar schon entschieden - es liefen die letzten Sekunden der Nachspielzeit -, und es gab auch keine tolle Kombination zu bewundern, doch dürfte der Treffer zum 3:1 dennoch seinen festen Platz in den Saisonrückblicken haben. Gladbachs Torhüter Yann Sommer wollte ein letztes Mal seine Stürmer in Aktion versetzen, doch sein langer Schlag reichte nur bis zum Mittelkreis. Dort fing Höler den Ball aber und zog gleich entschlossen ab. Über rund 45 Meter (!) flog die Kugel flach ins von Sommer verlassene Tor. Freiburgs Trainer Streich war so perplex, dass er es zuerst nicht begriff - und mit leichter Verspätung den Freiburger sieg bejubelte.

Bild des Tages

Fullscreen

So ein Gegentor kann Manuel Neuer wirklich fuchsig machen. Nach dem 1:1 für Mainz fuhr der Nationaltorhüter mal so richtig aus der Haut. Man muss wirklich kein Lippenleser sein, um auf Videobildern nachzuvollziehen, was der Keeper in den Strafraum brüllt, während er mit voller Wucht den Ball auf den Boden knallt. "Was für ein Sch..., Mann!" Neuers Abwehrkollegen Joshua Kimmich (li., unten) und Niklas Süle tun gut daran, sich nur indirekt angesprochen zu fühlen. So aufgebracht sieht man Neuer wirklich nicht alle Tage.

Quellen: Polizei Dortmund, Hertha BSC, "Fanhilfe Hertha BSC und "Fanhilfe Dortmund"