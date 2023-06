Die Fans des HSV hoffen, dass ihr Team in der Relegation gegen den VfB Stuttgart die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga schafft

Der HSV kämpft um den Aufstieg, Stuttgart will die Liga halten: So sehen Sie die Bundesliga-Relegation im Fernsehen

Schafft der HSV nach fünf Jahren Zweitklassigkeit die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga? Oder weiß der VfB Stuttgart dazu verhindern? In den Relegationsspielen geht es für die beiden Klubs um (fast) alles. So sehen Sie die Partien im Fernsehen.

Es sind zweimal 90 Minuten, die über das Schicksal zweier Vereine entscheiden. In der Bundesliga-Relegation trifft der Tabellensechzehnte der Abschlusstabelle in der ersten Liga auf den Tabellendritten der zweiten Liga. Heißt in diesem Jahr: Der Hamburger SV und der VfB Stuttgart kämpfen und Aufstieg bzw. Klassenerhalt.

Bundesliga-Relegation live im TV, Stream und Radio

Der VfB Stuttgart hat zunächst Heimrecht und empfängt die Hamburger an diesem Donnerstagabend in der Mercedes-Benz-Arena. Für die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß geht es darum, den vierten Abstieg nach 1975, 2016 und 2019 zu verhindern und sich eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Montag im Hamburger Volksparkstadion zu verschaffen. Genau das will das Team von HSV-Coach Tim Walter verhindern, um nach fünf Jahren die Rückkehr des einstigen Liga-Dinos ins Oberhaus zu feiern.

Die Stadien in Stuttgart und Hamburg sind restlos ausverkauft, die beiden Spiele können aber auch im Free-TV auf dem heimischen Sofa oder in der Stammkneipe gesehen werden.

Sat.1 überträgt jeweils ab 20.15 Uhr live. Angepfiffen werden beide Partien um 20.45. Kommentieren wird Wolff-Christoph Fuss, vom Spielfeldrand meldet sich Moderator Matthias Opdenhövel gemeinsam mit Experte Markus Babbel. Im Internet-Livestream können die Relegationsspiele auch bei ran.de gesehen werden.

Außerdem überträgt der Pay-TV-Sender Sky Sport Bundesliga beide Begegnungen live. Das Hinspiel kommentiert Marcus Lindemann, das Rückspiel Oliver Seidler.

Im Radio übertragen etliche ARD-Sender (z.B. SWR 3 oder NDR 2) die Relegation in Ausschnitten. Vollreportagen über jeweils 90 Minuten gibt es in der ARD-Audiothek.

Übrigens: Steht es nach 180 Minuten unentschieden, folgen eine Verlängerung und gegebenenfalls ein Elfmeterschießen. Die Auswärtstorregel gibt es auch in der Bundesliga-Relegation nicht mehr.