Streaminganbieter Dazn hatte bei der Übertragung des Bundesligaspiels der Bayern gegen Wolfsburg große technische Probleme. Das kam bei den Fußballfans angesichts der kürzlich erfolgten Preiserhöhung gar nicht gut an.

Bayern München hat am frühen Sonntagabend 2:0 gegen Wolfsburg gewonnen und ist wieder Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Und auch wenn es nicht das Spiel des Jahres war – gesehen hätten es die Kunden des Streaminganbieters Dazn schon ganz gerne. Doch während des Spiels hatten zahlreiche Fußballfans mit hartnäckigen technischen Problemen zu kämpfen.

So konnten manche DAZN-Nutzer sich gar nicht erst einloggen, andere wurden unfreiwillig während der Übertragung wieder ausgeloggt, oft auch mehrfach. Ihrem Ärger machten die Fans unter anderem in wütenden Twitter-Nachrichten Luft. "Unsere Kollegen sind schon dran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten", twitterte Dazn während der ersten Halbzeit als Antwort auf die Beschwerden. Und auch Kommentator Jan Platte musste sich Mitte der zweiten Halbzeit nochmal live im Namen des Streamingdienstes entschuldigen. "Ich hoffe, das läuft mittlerweile alles reibungslos und flüssig", sagte Platte. Allerdings ging es auch in der zweiten Halbzeit mit den Beschwerden weiter.

Bayern München - VfL Wolfsburg 2:0 Der FC Bayern München hat sich auch am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga keine Blöße gegeben. Der Rekordmeister gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 (2:0) und eroberte die Tabellenführung vom punktgleichen Titelrivalen Borussia Dortmund zurück. Nach etwas Anlaufzeit drehte das Starensemble auf und kam zu Treffern durch Jamal Musiala (33.) und Thomas Müller (43.), vergab aber auch viele Chancen. Die Wolfsburger, bei denen der frühere Bayern-Trainer Niko Kovac als VfL-Coach an alte Wirkungsstätte zurückkehrte, waren insgesamt chancenlos.

Dazn hat Monats-Preis verdoppelt

Besonders auf Zinne waren die Nutzer, weil Dazn erst vor wenigen Monaten die Preise massiv angehoben hatte – von 15 auf 30 Euro im Monat. "Ich habe dann heute etwa 1 Euro pro gesehener Minute gezahlt", resümiert ein Dazn-Kunde auf Twitter. Ein anderer bedauert, dass leider auch beim Versuch zu kündigen, ein Fehler aufgetreten sei. Vielleicht, so mutmaßt ein anderer, biete Dazn ja demnächst die Lösung in Form eines 50-Euro-Premium-Abos für alle, die wollen dass der Stream auch läuft.

Viele Fußballfans, die jedes Spiel ihrer Mannschaft live sehen wollen, sind auf ein Abo bei Dazn angewiesen. Der Streaming-Anbieter hat die Live-Rechte für die Spiele der Fußball-Bundesliga am Freitagabend und am Sonntagnachmittag sowie für viele Spiele der Champions League.