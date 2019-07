Die Freitags- und Montagsspiele, die Partien am Sonntagmittag, die Relegationsspiele - immer, wenn die Fußball-Bundesliga aus der Reihe tanzte, war in der vergangenen Saison "Eurosport" dran. Doch laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung ist damit überraschenderweise jetzt Schluss. Wie das Blatt erfahren haben will, soll der Sender seine Bundesliga-Rechte im Wert von rund 70 Millionen Euro verkauft haben. Käufer soll der Online-Streamingdienst DAZN sein, der damit früher als erwartet, nämlich schon in der kommenden Saison, Bundesliga-Fußball live senden würde. Der Bericht wurde der Nachrichtenagentur DPA aus Verhandlungskreisen bestätigt.

Schon jetzt zeigt der aufkommende Star unter den Sportkanälen neben zahlreichen internationalen Sport-Events die Highlights der Spiele aus der 1. und 2. Liga. Für 2021 wird erwartet, dass DAZN ins Rennen um die Live-Rechte der Bundesliga einsteigen will. Mit der Übernahme der "Eurosport"-Anteile würde der Streamingdienst schon jetzt einen Fuß in die Tür bekommen und früher als geplant Bundesliga-Fußball live zeigen können.

"Eurosport": Sammer hatte sich bereits zurückgezogen

Von offizieller Seite bestätigt wurde der Deal zunächst nicht. Susanne Aigner-Drews, die Geschäftsführerin des Mutterkonzerns Discovery Deutschland, sagte auf DPA-Anfrage: "Kein Kommentar. Ich habe das auch gerade erst gelesen." Laut dem Bericht hatte DAZN-Deutschland-Chef Thomas de Buhr Interesse an den Bundesliga-Rechten allerdings schon im Januar öffentlich anklingen lassen. "Die Bundesliga und auch die 2. Bundesliga sind für Sportfans im deutschsprachigen Raum enorm interessant, und wir werden uns ganz genau ansehen, in welcher Form diese Rechte auf DAZN abbildbar sind."

Eurosport zeigt seit 2017 im deutschsprachigen Raum auf seinen Bezahl-Plattformen pro Saison jeweils insgesamt 40 Spiele der Fußball-Bundesliga - 30 Partien am Freitag, jeweils fünf am Sonntag und Montag. Im Angebot waren zudem alle Relegationspartien. Im Juni hatte sich Matthias Sammer bereits als TV-Experte für die "Eurosport"-Übertragungen zurückgezogen. DAZN und die Deutsche Fußball Liga waren für eine Stellungnahme am Mittwochabend nicht zu erreichen.

Quellen: "Bild", Nachrichtenagentur DPA