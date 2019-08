Ein Flüchtlingsjunge aus Gambia wird von einem deutschen Profifussballverein entdeckt und unter Vertrag genommen. Was wie ein Märchen klingt, ist Bakery Jatta tatsächlich passiert. 2015 kam er nach Deutschland und landete über Umwege schließlich in Hamburg. Beim HSV wurde man auf das Talent des schlaksigen Afrikaners aufmerksam – ein Jahr später unterschrieb er einen Vertrag bei den Rothosen.

Über die U21 arbeitete sich der fleißige Jatta schließlich in die 1. Mannschaft vor, rieb sich im Abstiegskampf auf, konnte den Gang in die Zweite Liga aber auch nicht verhindern. Unter Ex-Coach Hannes Wolf reifte er im Fußball-Unterhaus schließlich zum Stammspieler heran, auch in der neuen Saison unter Dieter Hecking zählte er bislang zu den gesetzten Kräften.

Bakery Jatta oder Bakery Daffeh?

Es klingt alles fast zu schön um wahr zu sein. Das dachten sich im Sommer dieses Jahres wohl auch die Reporter der "Bild". Sie fingen an zu recherchieren – und behaupteten schließlich vergangene Woche, dass Bakery Jatta gar nicht der sei, für den man ihn halte. Stattdessen sei der eigenwillige Neuzugang beim HSV ein Mann namens Bakery Daffeh. Letzterer sei auch keine 21 Jahre alt, sondern habe schon zweieinhalb Lenzen mehr auf dem Buckel, hieß es in dem Bericht.

Damit wäre der junge Gambier bei der Einreise nach Deutschland bereits volljährig gewesen – und das hätte ein Aufenthaltsverfahren wohl erschwert. Alleinreisende minderjährige Flüchtlinge erhalten nämlich eher eine Duldung und dürfen in Deutschland bleiben, als Erwachsene. Und so durfte dann auch Jatta bleiben, unterschrieb mit 18 seinen ersten Profi-Vertrag beim HSV und erhielt einen Aufenthaltstitel, der direkt an seinen Vertrag geknüpft ist, der wiederum bis 2024 läuft.

Wie die "Bild" weiter behauptete, soll Jatta alias Daffeh, anders als von ihm angegeben, in Gambia bereits bei mehreren Vereinen unter Vertrag gewesen sein, behauptete die "Bild". Als Belege für die aufgestellten Behauptungen führte die Zeitung zum Beispiel zwei vermeintliche Ex-Trainer an, die den jungen Mann eindeutig als "Daffeh" identifiziert hätten. Auch ein Bericht auf einer gambischen Onlineseite untermauere dies, so die "Bild".

"Bild" spricht plötzlich von "merkwürdigen Dingen"

Doch am Mittwoch nahm der Fall dann eine neue Wendung: Die "Bild" sprach plötzlich von "merkwürdigen Dingen", die seit Veröffentlichung ihres Berichts passiert seien. So sei ein Zeitungsartikel zu Daffeh online plötzlich nicht mehr verfügbar, hieß es in einem Artikel in der "Sport Bild". Auch hätten angebliche Zeugen ihre Aussagen zurückgezogen. Daher läge nun in den Augen der Zeitung der Verdacht nahe, dass Spuren verwischt werden sollten.

Derweil äußern zahlreiche Anhänger und Beobachter des Vereins eine ganz andere Vermutung. So spricht etwa das Fanblog "Rautenperle" in einer Podcast-Folge von einem "aussichtslosen Indizienkampf" gegen Jatta. Auf Twitter unterstellen einige Nutzer den Reportern außerdem unsaubere Recherche.

Die "Hamburger Morgenpost" bemerkte zudem, dass der aktuelle Artikel, anders als die davor, keinen Verfasser angibt. HSV-Kapitän Aaron Hunt schrieb auf Instagram, das Ganze sei eine "unwürdigen Kampagne": "Hier wird ein Junge vorverurteilt, der eigentlich nie eine Chance hatte und sie trotzdem nutzte. Der geflüchtet ist und schließlich alles zurücklassen musste, um zu überleben. Der auf der Flucht war, um ein Stück von dem zu erleben, was für uns normal ist."

Verein steht geschlossen hinter Bakery Jatta

Jatta selbst hat sich zu der Sache bislang nicht öffentlich geäußert. Sein Verein teilte auf Anfrage der "Bild" mit, man habe "Bakery Jattas gültigen Reisepass inklusive Aufenthaltsgenehmigung vorliegen. Bakery hat sich seit seiner Ankunft bei uns als tadelloser Sportsmann und als verlässlicher Mitspieler gezeigt. Er hat sich schnell in unsere Mannschaft und in unseren Club integriert. Wir schätzen ihn als Spieler und Menschen.“

Seine Mitspieler stellten sich in den darauffolgenden Trainigseinheiten demonstrativ und wortwörtlich hinter ihn: Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, lief die Mannschaft geschlossen hinter Jatta auf den Platz.

Quellen: HSV24 (Fußballblog der Hamburger Morgenpost), Hamburger Morgenpost, Bild, Rautenperle