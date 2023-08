Auftakt nach Maß: Der FC Bayern gewinnt den Bundeligaauftakt gegen Werder Bremen souverän. Trainer Thomas Tuchel verschafft das vor allem Ruhe, um sich einigen Baustellen widmen zu können. Von Patrick Straser

Thomas Müller hat nie wirklich schlechte Laune, das gibt sein Wesen nicht her. Ist der 33-Jährige so richtig gut drauf, dann geht es dem FC Bayern gut. Nach dem 4:0 im Bundesliga-Eröffnungsspiel bei Werder Bremen stapfte Müller an der Seite von Matchwinner Harry Kane durch die Katakomben des Weserstadions zur Mannschaftskabine der Münchner und rief den Journalisten en passant zu: "Da könnt ihr zufrieden sein mit uns, oder? Lauter Einser!" Kane wird den Spruch des Urbayern der Bayern nicht verstanden haben. Er grinste trotzdem. Auch der Rekordtransfer der Bundesliga-Historie weiß nach einer Woche im Kosmos FC Bayern: Müller, der ewige Müller, ist ein Seismograph für die Gefühlswelt des Abo-Meisters.