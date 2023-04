Es ist die 13. Spielminute, in der der BVB auseinanderbricht. Ein Bock von Dortmunds Torwart Gregor Kobel ermöglicht die 1:0-Führung für den FC Bayern München im Bundesliga-Topspiel. Selbst die Schadensbegrenzung gelingt den Schwarz-Gelben kaum noch.

Die gewohnte Rangordnung in der Fußball-Bundesliga ist wiederhergestellt. Der FC Bayern München steht durch seinen 4:2-Heimsieg gegen Borussia Dortmund wieder auf Platz eins der Tabelle. Der BVB fiel nach einem Spieltag an der Spitze wieder auf Rang zwei zurück – ein Einstand nach Maß für den neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

Die Schlüsselszene des Aufeinandertreffens der beiden Top-Klubs war in der 13. Minute. Bis dahin sahen die 75.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe.

BVB-Keeper Gregor Kobel patzt im Topspiel gegen den FC Bayern

Nach einem langen Ball aus der Abwehr von Bayerns Dayot Upamecano kommt Dortmunds Torwart Gregor Kobel aus seinem Kasten und schlägt auf Höhe der Strafraumgrenze am Ball vorbei. Die Kugel kullert über die Linie, Kobel und der BVB am Boden. Das Fatale: Kobel hätte sich auch einen Augenblick mehr Zeit lassen und den Ball nahezu unbedrängt mit der Hand aufnehmen können.

Dortmunds Torwart gab sich nach der Partie selbstkritisch: "Es gibt einfach Scheiß-Tage und heute war so einer", sagte der 25-Jährige am Sky-Mikrofon. Der Gegentreffer gehe "ganz klar auf mich".

Der Wendepunkt im Topspiel: BVB-Keeper Grego Kobel schlägt am Ball vorbei, es steht 1:0 für den FC Bayern München © Sven Simon / Imago Images

Fehler passieren – und bei einer 2:4-Niederlage wäre es vermessen, das Debakel alleine Kobels Patzer zuzuschreiben. Doch zur Wahrheit gehört auch: Nach dem hoffnungsvollen Start in die Partie gelang dem BVB in der Folge kaum noch etwas. Der FC Bayern konnte sich fast nach Belieben durch die Dortmunder Abwehr tricksen, von Gegenwehr oder gar Torschüssen der Schwarz-Gelben war kaum etwas zu sehen. Folgerichtig fielen in der Phase nach dem 0:1 schnell das 2:0 und das 3:0, jeweils durch Thomas Müller. Auch beim dritten Gegentreffer machte Kobel keine gute Figur: Einen Schuss von Leroy Sané wehrte er nur unzureichend zur Seite ab – direkt vor die Füße des Torschützen. Das Topspiel war bereits nach 23 Minuten so gut wie entschieden, der BVB konnte sich von den Rückschlägen nicht mehr erholen.

Folgerichtig also, dass Kingsley Coman in der 50. Minute mit dem 4:0 den Deckel draufmachte und dem BVB nach der Pause jegliche Hoffnung auf ein Drehen des Spiels nahm. Der Elfmetertreffer zum 4:1 durch Emre Can (72.) und das Tor zum 4:2 durch Donyell Malen (90.) waren nur noch Ergebniskosmetik, zumal auch die Münchner noch einige Möglichkeiten hatten, ihre Führung auszubauen.

Die Bayern feiern nach einem überzeugenden Auftritt die Rückkehr an die Tabellenspitze – auch dank einer schwachen Defensiv-Leistung des BVB und eines rabenschwarzen Tages von Gregor Kobel.