Es ist das Topspiel der laufenden Bundesligasaison. Am Samstagabend empfängt der FC Bayern München Borussia Dortmund zum Topspiel. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als die Tabellenführung. Hier können Sie den Bundesligakracher live sehen.

Fußball-Deutschland fiebert auf Samstagabend, 18.30 Uhr, hin: Dann empfängt der FC Bayern München im Topspiel des 26. Spieltags Borussia Dortmund. In der Partie geht es um die Tabellenführung in der höchsten deutschen Spielklasse. Zurzeit führt Borussia Dortmund die Rangliste an. Die Ausgangslage ist damit klar: Bei einem Sieg oder Unentschieden bliebe der BVB auf Rang eins, entscheiden die Bayern das Spiel für sich, wäre der Rekordmeister wieder Tabellenführer. Der Titelkampf in der Bundesliga ist vor dem Abbiegen auf die Zielgeraden spannend wie lange nicht mehr

Platz Verein Spiele Tore Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 25 55:31 24 53 2 Bayern München 25 72:27 45 52

Das Münchner Stadion ist seit Wochen ausverkauft. 75.000 Fans werden bei der Premiere des neuen Bayern-Trainers Thomas Tuchel dabei sein. Wer keine Eintrittskarte bekommen hat, kann das elektrisierende Duell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund zu Hause oder in der Kneipe live im TV verfolgen.

Wer zeigt Bayern München gegen Borussia Dortmund live im TV?

Das Spiel wird von Sky im Fernsehen übertragen. Bereits ab 17.30 Uhr meldet sich das Team des Bezahlsenders aus dem Stadion. Als Moderator schickt Sky Sebastian Hellmann zum Topspiel, Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und die frühere Nationalspielerin Julia Simic stehen ihm als Experte bzw. Expertin zur Seite. Kommentieren wird die auch in UHD übertragene Party Wolff Fuss. Es werden 32 statt wie bei anderen Bundesliga-Spielen 19 bis 26 Kameras eingesetzt. Zahlreiche Spezialkameras sollen das Erlebnis für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch verbessern.

Wer kein Sky-Abo hat, kann auf die zahlreichen Live-Ticker im Internet (z.B hier beim stern) oder auf das Radio ausweichen. Unter anderem übertragen etliche ARD-Sender die Partie in Einblendungen. In voller Länge gibt es das Spiel im Audio-Stream von "Sportschau live" (hier oder in der ARD-Audiothek). Berichten werden die Reporter Marcel Seufert und Armin Lehmann.

Im Free-TV wird Bayern München gegen Borussia Dortmund nicht live gezeigt. Die erste ausführliche Zusammenfassung des Spiels im frei empfangbaren Fernsehen gibt es im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF ab 23 Uhr.

