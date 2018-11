Der FC Bayern München ist zuhause gegen den SC Freiburg zwar spät in Führung gegangen, hat aber in der 89. Minute noch den Ausgleich kassiert. In der Bundesliga läuft es nicht wie gewohnt für den deutschen Meister. Nicht nur deswegen kommentieren Fußballfans auf Twitter hämisch den Spielausgang. Hinzu kommt, dass Lisa Müller, die Frau von Thomas Müller, via Instagram recht drastisch Bayern-Trainer Kovac für die späte Einwechselung ihres Mannes kritisiert. Und dann ist da ja noch der Bericht, dass die Bayern-Bosse überlegt haben sollen, der Verein könne statt in der Bundesliga in einer europäischen "Super League" antreten. Mit den Leistungen aus dieser Saison reicht es eher für die türkische Süper Lig, schreiben mehrere Menschen auf Twitter. Nächste Woche müssen die Bayern zum Tabellenführer Borussia Dortmund. Das wird dann nicht nur in sportlicher Hinsicht spannend.