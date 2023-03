von Christian Hensen und Max Seidenfaden Einen Tag nach der offiziellen Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München äußern sich die Vorstände erstmals öffentlich. Auch Thomas Tuchel wird bei der Pressekonferenz ab 12 Uhr vorgestellt.

Thomas Tuchel ist zurück im Fußball-Rampenlicht. Ein halbes Jahr nach seinem Rauswurf in London beim Premier-League-Club FC Chelsea tritt der 49-Jährige als Nachfolger von Julian Nagelsmann an seinem Wohnort München eine heikle Mission beim FC Bayern an. Den Weltklasse-Coach erwartet nach seiner großen Präsentation am Samstag in der Münchner Allianz Arena ein Startprogramm, das es in sich hat. In Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League kann er gleich in vorentscheidenden Spielen die ersten Triple-Schritte mit den Bayern machen – oder womöglich erste Titel verspielen. Tuchel wird in der Pressekonferenz vom Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić begleitet.