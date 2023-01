von Thomas Krause Wegen der Menschenrechtslage in Katar ist der Deal zwischen dem FC Bayern München und Qatar Airways nicht nur bei den eigenen Fans umstritten. Einem Bericht zufolge will der Verein den Deal nun trotz aller Kritik verlängern.

Die Fußball-WM in Katar hat die dortige Menschenrechtssituation noch einmal in den Fokus gerückt. Seit Sommer 2018 ist das katarische Staatsunternehmen Qatar Airways einer der Sponsoren des FC Bayern München – sehr zum Missfallen zahlreicher Bayern-Fans. Schon auf der Jahreshauptversammlung 2021 ging es deswegen hoch her, 2022 musste sich der Initiator des Antrages, das Sponsoring von Qatar Airways zu beenden, sogar von Uli Hoeneß bepöbeln lassen.

Dennoch will der FC Bayern München einem Medienbericht zufolge den millionenschweren Deal mit Qatar Airways verlängern. Laut Berichten soll das Sponsoring dem Verein bislang rund 17 Millionen Euro pro Jahr bringen. Aktuell weilt die Mannschaft im Trainingslager in Doha, bevor sie am 20. Januar bei RB Leipzig die Rückrunde der Bundesliga-Saison 2022/23 einläutet. Wie das "ZDF Morgenmagazin" berichtet, will der Verein den 2023 auslaufenden Deal wohl doch verlängern. Im Gespräch mit "Bild" hatte Vereinsboss Oliver Kahn vergangenen Freitag angekündigt: "Wir werden die Gespräche jetzt aufnehmen. Zunächst wird es darum gehen, Bilanz zu ziehen und dann gegenseitig die Interessen neu auszuloten. Dabei werden wir sportliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen diskutieren." Auf Nachfrage nach einer Verlängerung antwortete Kahn der Zeitung: "Wie gesagt: Wir führen nun die Gespräche. Wasserstandsmeldungen dazu wird es nicht geben."

Verlängert Bayern München mit Qatar Airways?

Auf stern-Anfrage hat sich der FC Bayern München bislang nicht zu einer möglichen Verlängerung des Sponsorings mit Qatar Airways geäußert. Michael Ott, Initiator des Katar-Antrags beim FC Bayern, äußert sich im ZDF kritisch: "Es gibt kein Thema, das den Verein so entzweit wie dieses Katar-Sponsoring und offensichtlich ist es der Vereinsführung aber egal." Auch der Vorsitzende von Human Rights Watch Deutschland, Wenzel Michalski, kritisiert im ZDF eine mögliche Verlängerung des Sponsorings: "Es ist schon enttäuschend und es macht mich auch wütend, mit welcher Arroganz der FC Bayern da entscheidet, weiterzumachen – obwohl viele seiner eigenen Fans dagegen sind."

Nun wird sich also zeigen, wie viel dem FC Bayern Menschenrechte wert sind.

