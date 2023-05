Der FC Bayern München holt zum elften Mal in Folge die Meisterschale nach Hause. Das Saisonende der Bundesliga sorgt in den Medien für Erstaunen – vor allem wegen des Dramas, das sich nach Abpfiff abzeichnete.

Es war ein nervenaufreibendes Bundesliga-Finale, das mit dem elften Meistertitel in Folge für den FC Bayern München endete. Während an vielen Orten Deutschlands die Fans ihre Fußballhelden feierten, war die Stimmung auf dem Fußballplatz nicht nur positiv. Auch die Presse sieht die Ergebnisse des letzten Spieltages dieser Saison zwiespältig. Die wichtigsten Pressestimmen im Überblick.

Pressestimmen aus Deutschland

RTL: "Wie viel Wahnsinn kann ein Mensch ertragen?! Unfassbar absurd, unglaublich grotesk! Borussia Dortmund schenkt am letzten Bundesliga-Spieltag die Meisterschaft her. Drama pur: Gegen Mainz 05 kommt das Team von Trainer Edin Terzic nicht über ein 2:2 hinaus, verballert sogar einen Elfmeter – während sich zeitgleich der FC Bayern München mit 2:1 beim 1. FC Köln durchwürgt."

BR: "Rückkehr der Dusel-Bayern: Jamal Musiala sticht BVB ins Herz. Was war das für ein Drama zum Abschluss der Bundesliga: Der FC Bayern München sichert sich durch einen so späten wie wackligen Erfolg beim 1. FC Köln den elften Bundesliga-Titel in Serie – und macht wieder einen Ruhr-Klub zum "Meister der Herzen"."

Spiegel: "Selbst im Erfolg zerfleischen sie sich. Erstmals nach Jahren gewinnt der FC Bayern eine Meisterschaft, an die man sich lange erinnern wird. Doch in die Freude mischt sich Ärger: Vorstand Oliver Kahn geht im Streit."

t-online: "Das Bild, das der doch eigentlich so ruhmreiche FC Bayern nun am Samstag abgegeben hat, ist ein Spiegelbild einer irrwitzigen, unruhigen Saison, die es so in der Vereinsgeschichte noch nicht gegeben hat – Meistertitel hin oder her."

Süddeutsche Zeitung: "Erst das Wunder, dann der Kollaps. Der FC Bayern wird durch ein Tor kurz vor Schluss deutscher Meister – und zerbröselt mit Schlusspfiff innenpolitisch. Das gab es in der sehr langen Vereinschronik noch nie. Über einen denkwürdigen Tag in Köln und seine Folgen."

Pressestimmen aus dem Ausland

Blick (Schweiz): "Eklat bei den Bayern. Und das am Tag, am dem sich die Münchner in einem an Dramatik kaum zu überbietenden Meisterschaftsfinale den Bundesliga-Titel krallen. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic müssen gehen."

Kleine Zeitung (Österreich): "Der FC Bayern ist nach einem Zitter-Fernduell mit Borussia Dortmund zum 33. Mal deutscher Fußballmeister und entlässt die Klubführung. Die für sich allein den Ausnahmestatus verdienende Dramatik des letzten Spieltages wurde noch zusätzlich angereichert mit der Nachricht, dass Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ihre Posten räumen mussten."

Gazzetta dello Sport (Italien): "Borussia Dortmund begeht zu Hause Selbstmord, der FC Bayern wird Meister mit einem Tor in der 89. Minute! Und das zum elften Mal in Folge."

Mundo Deportivo (Spanien): "Jamal Musiala schenkt den Bayern die Bundesliga 'in extremis'! Sein Treffer in der 89. Minute besiegelte das Comeback der Bayern, die Minuten zuvor den Ausgleichstreffer kassiert hatten. Dortmund stolpert gegen Mainz und verschenkt den Titel. Bellingham sitzt unter Tränen auf der Bank und ist raus aus der Bundesliga."