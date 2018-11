Nach einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung an einer jungen Frau im Gelsenkirchener Stadion hat Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 betont, bei derartigen Vorfällen gebe es von Vereinsseite eine Null-Toleranz-Politik. "Wir nehmen das sehr ernst und sind gerade dabei, uns ein umfassendes Bild zu verschaffen", sagte Schalke-Sprecherin Anja Kleine-Wilde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet (Bezahl-Inhalt).

Reagierte Ordner von Schalke 04 mit Spruch?

Demnach soll ein Zuschauer am Samstag während des Spiels gegen den 1. FC Nürnberg mehrfach versucht haben, die Frau sexuell zu belästigen. Er soll sie am Gesäß angefasst haben. "Erst dachte ich, es sei vielleicht ein Versehen. Doch er hörte nicht auf, gab mir dann auf einmal einen Klaps auf den Hintern", sagte die Frau der "Bild". Obwohl die Frau die Hand des Mannes mehrfach energisch weggeschoben haben will, soll der Schalke-Fan sogar versucht haben, ihren BH zu öffnen. Als die Betroffene Hilfe bei einem Stadionordner suchte, soll dieser gesagt haben, wenn sie damit nicht klarkomme, solle sie das Spiel besser am Fernseher verfolgen. Die Gelsenkirchener Polizeisprecherin sagte der Nachrichtenagentur DPA, das Verhalten des Ordners werde rechtlich geprüft.

Die Polizei Gelsenkirchen hat wegen des Vorfalls Ermittlungen aufgenommen. "Die Dame hat Strafanzeige erstattet. Wir ermitteln in alle Richtungen", bestätigte eine Sprecherin.