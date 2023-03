Der FC Bayern hat in der Bundesliga die Tabellenführung abgegeben. Der Rekordmeister verlor gegen Bayer Leverkusen. Im Blickpunkt war dabei wieder einmal der Videoschiedsrichter.

Die Sonntagspartien des 25. Fußball-Bundesliga-Spieltags im Überblick:

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München 2:1

Der FC Bayern geht nach zwei kuriosen Elfmeter-Entscheidungen als Tabellenzweiter in den Bundesliga-Hit gegen Borussia Dortmund am 1. April. Die Münchner verloren am Sonntag nach Halbzeit-Führung verdient mit 1:2 (1:0) bei Bayer Leverkusen und haben nun einen Punkt Rückstand auf den BVB, der am Tag zuvor mit 6:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen hatte.

Joshua Kimmich, der die Nationalmannschaft in Abwesenheit von Manuel Neuer in der kommenden Woche als Kapitän anführen wird, hatte die Münchner in Führung gebracht (22.). Doch der Argentinier Exequiel Palacios, einziger aktueller Weltmeister in der Bundesliga, drehte das Spiel mit zwei Foulelfmetern (56./73.). Kurios: Schiedsrichter Tobias Stieler hatte nach beiden Aktionen von Benjamin Pavard und Dayot Upamecano dem gefoulten Amine Adli wegen vermeintlicher Schwalben zunächst Gelb gegeben. Beide Male nahm er die Karte nach Videostudium zurück, beide Male entschuldigte er sich bei Adli - und beide Male zeigte er mit Verspätung auf den Punkt.

Bayer, das in der Europa League als einziger Bundesligist neben den Münchnern im Viertelfinale eines Europacup-Wettbewerbs steht, baute durch den verdienten Sieg seine Serie auf sieben Pflichtspiele ohne Niederlage aus und ist nun dicht dran an den Europacup-Plätzen. Trainer Xabi Alonso, der das Team hervorragend eingestellt hatte, setzte damit ein Zeichen an die Bayern-Bosse. Der ehemalige Mittelfeld-Stratege, der von 2014 bis 2017 für den FC Bayern spielte, wird in München als möglicher Trainer der Zukunft beobachtet.

Insgesamt war die Leverkusener Aufstellung nicht auf Defensive ausgerichtet und so spielte das Team auch nicht. Die erste Chance hatten die Gastgeber, als Kerem Demirbay einen Eckball frech direkt aufs Tor zog, Yann Sommer den Ball aber mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte (10.). Sieben Minuten später versuchte es der Ex-Nationalspieler gleich wieder, diesmal hatte Sommer etwas weniger Mühe.

Doch Bayer war nun am Drücker und noch bevor die Münchner ihre erste Chance hatten, gab es weitere Chancen durch Moussa Diaby (15.), Jeremie Frimpong (16.) und Palacios (17.). Überraschender als die jeweils 4:0 Ecken und Torschüsse nach 20 Minuten waren die über 60 Prozent Ballbesitz der Gastgeber. Und dann, wie aus dem Nichts, schlug der Serienmeister eiskalt zu: Leon Goretzka legte ab für Kimmich, dessen Schuss Odilon Kossounou unhaltbar unter die Latte abfälschte. Es war bereits Kimmichs vierter Saisontreffer. Mehr hatte er lediglich in der Saison 2016/17 mit sechs.

Dass Nagelsmann nicht wirklich zufrieden war, signalisierte ein Dreifach-Wechsel zur Pause: Neben Musiala und Gnabry kam auch Kinsgley Coman. Thomas Müller, Sadio Mané und Joao Cancelo blieben in der Kabine. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite. Nun verstärkten die Bayern ihre Offensiv-Bemühungen, doch Musiala verzog nach tollem Solo und Doppelpass mit Gnabry knapp (69.). Und dann folgte der nächste Elfmeter. Nach dem Rückstand drückten die Gäste auf den Ausgleich, doch Bayer-Keeper Hradecky lief zur Höchstform auf.

1. FC Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt 2:0

Der 1. FC Union Berlin hat im Duell der unter der Woche im internationalen Geschäft gescheiterten Mannschaften den Anspruch auf die Champions League-Plätze in der Fußball-Bundesliga untermauert. Nach dem 2:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt kletterten die Berliner am Sonntag mit nunmehr 48 Punkten auf den dritten Platz und distanzierten den auf dem sechsten Platz liegenden Verfolger aus Hessen, der weiter bei 40 Zählern verbleibt. Vor 22.012 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei erzielten Rani Khedira in der 53. Minute und der eingewechselte Kevin Behrens (75.) die Tore für die Eisernen.

Beide Mannschaften agierten nach den anstrengenden letzten englischen Wochen zunächst auf Sparflamme, sodass ein richtiger Spielfluss nicht zustande kam. Gefährlich vor dem Tor wurde es zumeist nur nach Standardsituationen. So vergab Topstürmer Kolo Muani die erste richtige Chance in der 16. Minute nach einem Freistoß. Union kam durch Sheraldo Becker (13.) und Haberer (21.) zu zwei Möglichkeiten, beide verzogen aber vor dem Tor.

Im Laufe der ersten Hälfte zog das Tempo an und beide Mannschaften verzeichneten mehrere Chancen. Dabei vereitelte der seit Wochen in ansprechender Form agierende Union-Torhüter Frederik Rönnow einen möglichen Rückstand, als er vor dem freigespielten Daichi Kamada in der 34. Minute rettete, Kolo Muani köpfte fünf Minuten später über das Tor. Auf der anderen Seite verpasste Siebatcheu in der 37. Minute eine Becker-Flanke nur knapp, Seguin scheiterte nach 40 Minuten an Nationaltorhüter Kevin Trapp, Rafael Borré kurz vor der Pause an Rönnow und erneut Kolo Muani nach einer Ecke per Kopf am Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren ihre erste Möglichkeit gleich zur Führung nutzen. Eine Ecke von Gießelmann verwertete Khedira aus dem Gewühl heraus aus rund fünf Metern zur Führung (53.). Union agierte im Anschluss deutlich agiler, während Frankfurt am Rückstand zu knabbern hatte. Becker schloss nach 68 Minuten einen Konter ab, hatte aber bei der Ballannahme knapp im Abseits gestanden. Frankfurt versuchte es mit Einzelaktionen durch den umtriebigen Kolo Muani und den eingewechselten Lucas Alario, beide blieben aber in der Abwehr hängen. Dagegen besorgte Behrens mit einem Schuss durch Trapps Beine eine Viertelstunde vor Schluss die Entscheidung.

Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln 6:1

TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC 3:1

VfL Bochum vs. RB Leipzig 1:0

FC Augsburg vs. FC Schalke 04 1:1

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg 0:1

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen 2:2

