Der BVB steht vorübergehend wieder an der Tabellenspitze der FußbaIl-Bundesliga. Im Abstiegskampf haben der VfB Stuttgart und Hertha BSC weitere Niederlagen kassiert. Schalke schöpft dagegen wieder Hoffnung.

Die Partien des 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga im Überblick:

Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln

Borussia Dortmund hat im Titelkampf der Fußball-Bundesliga vorgelegt und zumindest für einen Tag die Tabellenführung erobert. Das Team von Trainer Edin Terzic gewann sein Heimspiel am Samstagabend gegen den 1. FC Köln dank einer famosen Leistung klar mit 6:1 (4:1) und verdrängte den FC Bayern München von Platz eins. Im nächsten Bundesligaspiel reist der BVB am 1. April zum Gipfeltreffen nach München.

Die Tore für dominante Dortmunder erzielten Raphael Guerreiro (15. Minute), Sebastien Haller (17. und 69.), Kapitän Marco Reus (32. und 70.) und Donyell Malen (36.). Die desolaten Kölner kamen durch Davie Selke (42.) nur zum Ehrentreffer und müssen den Blick wieder verstärkt Richtung Abstiegszone richten.

TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC 3:1

Im 15. Anlauf hat die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga mal wieder gewonnen und ihren neuen Trainer Pellegrino Matarazzo zumindest vorerst aus der Kritik genommen. Die Kraichgauer setzten sich im Duell der Abstiegskandidaten gegen Hertha BSC mit 3:1 (2:0) durch. Damit verließen sie den letzten Tabellenplatz und sprangen auf den 15. Rang. Für die Berliner ist die Situation nach dem 25. Spieltag wieder einmal mehr als prekär: Der Hauptstadt-Club rutschte auf den Relegationsplatz ab und bot eine enttäuschende Leistung.

VfL Bochum vs. RB Leipzig 1:0

Vier Tage nach der Champions-League-Demütigung durch Erling Haaland und Manchester City hat sich RB Leipzig auch in der Fußball-Bundesliga blamiert. Beim eigentlichen Lieblingsgegner VfL Bochum, gegen den RB zuvor alle acht Pflichtspiele gewonnen hatte, verloren die Leipziger mit 0:1 (0:0) und könnten am Sonntag aus den Champions-League-Plätzen rutschen. Im laufenden Wettbewerb in der Königsklasse war RB am Dienstag durch ein 0:7 im Achtelfinal-Rückspiel in Manchester ausgeschieden, der Ex-Dortmunder Haaland hatte dabei fünfmal getroffen. Die Bochumer sind nach dem zweiten Sieg in Folge dagegen 14. und haben plötzlich vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Vor zwei Wochen nach dem 0:2 gegen Schalke waren sie noch Letzter gewesen. Schütze des entscheidenden Tors war Erhan Masovic (48.). Der serbische Abwehrchef traf bereits zum vierten Mal in der Rückrunde.

FC Augsburg vs. FC Schalke 04 1:1

In Überzahl hat der FC Schalke 04 durch ein Elfmeter-Tor von Marius Bülter in der Nachspielzeit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf gerettet. Die in der Rückrunde weiter ungeschlagenen Königsblauen erkämpften ein 1:1 (0:0) beim FC Augsburg, der sich in seinem 200. Heimspiel in der Fußball-Bundesliga nach zuvor vier Erfolgen im eigenen Stadion mit einem Unentschieden begnügen musste. Auch ohne ein Tor seines erstmals für die Nationalelf nominierten Angreifers Mergim Berisha waren die Augsburger zunächst auf Siegkurs. Den Torschützen-Job des 24-Jährigen übernahm dabei am Samstag vor 30.360 Zuschauern in der ausverkauften WWK-Arena Mittelfeldspieler Arne Maier (51. Minute).

Marius Bülter traf per Elfmeter in der Nachspielzeit und verschaffte dem FC Schalke 04 einen Punkt im Bundesliga-Abstiegskampf © Adam Pretty / Getty Images

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg 0:1

Mit der nächsten Niederlage wird die Situation des VfB Stuttgart im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga immer verzwickter. Das 0:1 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg war für die Schwaben ein erneuter Dämpfer. Im Fernduell mit den Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib rutschten die Schwaben von Trainer Bruno Labbadia auf den letzten Tabellenplatz ab. Vor 44.900 Zuschauern entschied der frühere VfB-Stürmer Omar Marmoush die Partie für die Wolfsburger mit seinem Tor in der 56. Minute. Den Niedersachsen von Trainer Niko Kovac gelang damit das erhoffte Erfolgserlebnis, um den Anschluss im Rennen um die internationalen Plätze zu halten. In der Schlussphase forderten die Stuttgarter noch einen Handelfmeter, als der eingewechselte Enzo Millot Sebastiaan Bornauw anschoss – Schiedsrichter Felix Brych aber entschied sich gegen einen Strafstoß.

Trotz großer Überlegenheit reichte es für Borussia Mönchengladach am Freitagabend nur zu einem 2:2 (0:0) gegen Werder Bremen. Marvin Ducksch (65. Minute/89.) bewahrte die Hanseaten vor einer erneuten Auswärtspleite am Niederrhein, wo Werder zuletzt vor zwölfeinhalb Jahren gewinnen konnte. Damit verpasste Gladbach den Anschluss an die internationalen Startplätze. Beide Mannschaften haben nun jeweils 31 Punkte auf ihrem Konto. Das 1:0 für Gladbach erzielte der französische Stürmer Marcus Thuram (48.), der in der ersten Halbzeit noch große Chancen ausgelassen hatte. Nach Duckschs zwischenzeitlichem Ausgleich brachte Florian Neuhaus (73.) die Gastgeber erneut in Führung. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit war dann wieder Ducksch erfolgreich.

So geht's weiter in der Fußball-Bundesliga

Am Sonntag stehen drei Partien auf dem Programm:

1. FC Union Berlins vs. Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen vs. Bayern München (17.30 Uhr)

1. FSV Mainz 05 vs. SC Freiburg (19.30 Uhr)