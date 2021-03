Der Rekordmeister feiert den nächsten Sieg. Robert Lewandowski zieht in der Ewigen Torschützenliste mit Klaus Fischer gleich. Im Bundesliga-Abstiegskampf kassiert Schalke die nächste Pleite. Der BVB gewinnt das Topspiel. Der 25. Spieltag im Überblick.

Der FC Bayern München hat den Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga vorerst ausgebaut. Der deutsche Rekordmeister ließ sich auch von den Spekulationen um Trainer Hansi Flick als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw nach der EM im Sommer nicht irritieren und setzte sich am Samstag mit 3:1 (2:0) beim SV Werder Bremen durch. Robert Lewandowski zog mit seinem Tor in der Partie in der Ewigen Torschützenliste mit 268 Toren mit Klaus Fischer gleich.

Das Bayern-Polster auf die Leipziger, die am Sonntag im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt daheim wieder verkürzen können, beträgt vorerst fünf Punkte. Der Tabellenletzte FC Schalke 04 kann seine Mini-Hoffnung begraben: Nach dem 0:0 in der Vorwoche unter neuem Trainer gingen die Königsblauen beim Drittplatzierten VfL Wolfsburg mit 0:5 (0:1) unter.

Mainz holt drei punkte im Bundesliga-Abstigeskampf

Der FSV Mainz 05 bejubelte im Kampf gegen den Abstieg indes ein 1:0 (0:0) zuhause gegen den SC Freiburg und kletterte auf Platz 16 vorbei an Arminia Bielefeld, das am Sonntag bei Bayer Leverkusen spielt. Der 1. FC Union nährte mit einem 2:1 (0:1) gegen den ebenfalls vom Abstieg bedrohten 1. FC Köln die Chancen auf einen internationalen Startplatz.

Bayern-Coach Flick ließ sich vor dem Anpfiff von den erneuten Fragen um seine Zukunft möglicherweise beim DFB nicht all zu viel entlocken und richtete die Konzentration auf die Partie in Bremen. Mit Erfolg. Nur 13 Minuten nach dem Führungstor durch Nationalspieler Leon Goretzka (22.) legte Auswahlkollege Serge Gnabry nach einer tollen Kombination und wunderbarer Vorlage von Thomas Müller nach.

Das Fehlen von Abwehrchef David Alaba wegen muskulärer Probleme machte sich nicht bemerkbar, die Bayern hatten die Bremer im Griff. Nach der Pause traf auch noch Lewandowski (67.). Für den SV Werder, dem durch Niclas Füllkrug (87.) nur der Anschlusstreffer gelang, war es die 20. Niederlage gegen die Bayern in den vergangenen 21 Bundesliga-Partien nacheinander. An ein 1:1 wie im Hinspiel war diesmal nicht zu denken.

Nächste pleite für Schalke 04 – und was für eine

Es passte schon irgendwie ins Bild der Schalker: Ausgerechnet der als Hoffnungsträger geholte Shkodran Mustafi leitete mit einem Eigentor in der 32. Minute die 17. Niederlage der Gelsenkirchener in dieser Saison ein. Nach dem Remis bei seinem Einstand musste auch Dimitrios Grammozis die Erfahrung machen, als Schalker Trainer-Verlierer den Platz zu verlassen. Richtig Bitter wurde es durch die weiteren Tore von Wout Weghorst (51.), Ridle Baku (58.), Josip Brekalo (64.) und Maximilian Philipp (79.). Der VfL festigte Tabellenrang drei und kam zum ersten Sieg nach zwei Pflichtspielniederlagen nacheinander.

Die Siegesserie von Union Berlin in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln ging weiter. Im vierten Duell schoss Ondrej Duda in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Gäste in Führung. Der Ausgleich durch Max Kruse kurz nach der Pause (48.) ging ebenfalls auf einen Elfmeter zurück, ehe Christopher Trimmel (67.) der Siegtreffer gelang. Im Stadion An der Alten Försterei sind die "Eisernen" nun seit zwölf Bundesliga-Partien unbezwungen.

Der Mainzer Jubel war riesig nach dem Siegtreffer durch Robin Quaison in der 84. Minute.

Die Rheinhessen bezwangen den Sportclub aus Freiburg und kletterten auf den Relegationsrang – punktgleich mit dem Tabellen-15. Hertha BSC. Die Berliner konnte die Partie in Dortmund lange offen halten und ließen den Westfalen trotz deren Ballbesitzüberlegenheit nur wenig zu. Die Treffer von Nationalspieler Julian Brandt (59.) und Youssoufa Moukoko (90.+1) verschärften aber wieder die Hertha-Lage und bescherte dem BVB zunächst den Sprung auf Platz fünf. Zudem fehlt Hertha erstmal Vladimir Darida nach einer Roten Karte für ein Foul gegen Marco Reus in der 80. Minute.