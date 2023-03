von Yannik Schüller Ein Spieler geht im Strafraum zu Boden, sieht wegen Schwalbe Gelb – bis der Videobeweis seine Unschuld belegt. Das kommt schon selten vor. Wenn das eine solche Szene in derselben Partie gleich zwei Mal passiert, gibt's dafür den stern des Spieltags. Schwalbe, Gelb, Korrektur, Elfmeter. Und noch mal.

Dass der Videobeweis noch einmal dazu beitragen würde, die jahrelang scheintote Spannung in der Bundesliga wiederzubeleben – wer hätt's gedacht? Und doch war genau das am Sonntag in BayArena zu bestaunen.

Strafraumkrimi in Leverkusen: Doppelt hält besser

Wir schreiben die 53. Spielminute im Topspiel zwischen der Werkself und dem Rekordmeister. Leverkusens Amine Adli fällt im Strafraum der Münchner. Schiedsrichter Tobias Stieler wittert allerdings eine oscarreife Schauspieleinlage und zeigt fachgerecht Gelb. Ausgerechnet der Kölner Keller beweist dann jedoch die Unschuld des 22-Jährigen. Stieler nimmt eine Entscheidung samt Verwarnung zurück und spricht den Leverkusener den Strafstoß zu. Der argentinische Weltmeister Exequiel Palacios lässt sich das nicht nehmen und trifft.

Wir schreiben die 70. Spielminute im Topspiel zwischen der Werkself und dem Rekordmeister. Leverkusens Amine Adli fällt im Strafraum der Münchner. Schiedsrichter Tobias Stieler wittert allerdings eine oscarreife Schauspieleinlage und zeigt fachgerecht Gelb. Ausgerechnet der Kölner Keller beweist dann jedoch die Unschuld des 22-Jährigen. Stieler nimmt eine Entscheidung samt Verwarnung zurück und spricht den Leverkusener den Strafstoß zu. Der argentinische Weltmeister Exequiel Palacios lässt sich das nicht nehmen und trifft.

Keine Sorge, werter Leser. Sie sehen nicht doppelt. Genauso ist es tatsächlich passiert! Zweimal vermeintliche Schwalbe, zweimal Videobeweis, zweimal dann doch Elfmeter. Das ist vielleicht nicht gerade das Wunder von Bern, aber zumindest mal kurios genug für den stern des Spieltags. In Dortmund dürften sie sich beömmeln – der BVB startet in die neue Woche als Spitzenreiter.

Sollten Sie die Ergebnisse auf den anderen Plätzen noch einmal nachlesen wollen, geht's hier entlang (auch, wenn ich als Kölner diesmal nur davon abraten kann):