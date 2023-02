Die Fußball-Bundesliga hat einen neuen Tabellenführer – zumindest vorläufig. Der BVB gewann mit 1:0 bei der TSG Hoffenheim. Hertha BSC konnte sich derweil ein wenig Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen, Schalke meldet sich im Abstiegskampf zurück. Der 22. Spieltag im Überblick.

Spannend wie lange nicht bleibt die Fußball-Bundesliga sowohl oben als auch unten in der Tabelle. Der BVB schiebt sich vorerst auf Rang eins. Bochum und Hoffenheim rutschen nach ihren Niederlagen weiter in den Abstiegsschlamassel und Schalke schöpft wieder Hoffnung. Die Partien des 22. Spieltags im Überblick:

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart 2:1

Der Knoten ist geplatzt: Schalke 04 hat sich mit dem ersten Bundesligasieg seit dreieinhalb Monaten endgültig im Abstiegskampf zurückgemeldet. Am Samstagabend gewann der Tabellenletzte das wichtige Duell mit dem direkten Konkurrenten VfB Stuttgart mit 2:1 (2:0) und schöpft noch unbesiegt in der Rückrunde neue Hoffnung. Das Team von Trainer Thomas Reis hat nun die große Chance, am kommenden Wochenende bei dessen Ex-Club VfL Bochum nachzulegen und den letzten Tabellenplatz zu verlassen, auf dem der Absteiger seit dem elften Spieltag ununterbrochen steht.

Nach vier torlosen Unentschieden zuvor beendete Dominick Drexler (10. Minute) vor 62.271 Zuschauern in der ausverkauften Schalker Arena die 414-minütige Torflaute. Marius Bülter (40.) erhöhte artistisch auf 2:0. Zuletzt hatten die Königsblauen am 9. November gegen Mainz (1:0) gewonnen. Im 100. Bundesligaduell beider Traditionsclubs war der Treffer von Borna Sosa (63.) für den VfB nach schwerem Torwartfehler von Schalkes Ralf Fährmann zu wenig.

TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund 0:1

Borussia Dortmund kam am Samstag zu einem verdienten 1:0 (1:0) beim Abstiegskandidaten TSG 1899 Hoffenheim. Vor 30.150 Zuschauern im ausverkauften Stadion von Sinsheim – darunter Bundestrainer Hansi Flick – erzielte Nationalspieler Julian Brandt (43. Minute) das Tor des Tages.

Eine Titelansage angesichts des Dortmunder Höhenflugs hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl schon vor dem Anpfiff verweigert – "weil wir wissen, wo wir herkommen", sagte er im Sky-Interview. "Wenn es irgendwann so weit ist, werden wir uns auch mit dem Thema beschäftigen. Aber noch ist es zu früh."

Kurz vor der Pause aber gingen die Gäste mit einem kuriosen Freistoß-Tor in Führung: Mit dem Rücken verlängerte Brandt den scharf getretenen Ball von Marco Reus ins Netz – sein achtes Saisontor und das vierte im vierten Spiel hintereinander.

Werder Bremen vs. VfL Bochum 3:0

Niclas Füllkrug bleibt die sportliche Lebensversicherung von Werder Bremen. Das 14. Saisontor des Nationalstürmers leitete den wichtigen 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den VfL Bochum ein, durch den sich der Aufsteiger weiter erfolgreich aus dem Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga heraushält. Elf Punkte Vorsprung hat Werder nun vor dem diesmal äußerst schwachen VfL auf dem vorletzten Platz. 23 ihrer 30 Punkte holten die Bremer in Spielen, in denen Füllkrug mindestens einmal traf.

Vor 42.100 Zuschauern im Wohninvest Weserstadion schoss der 30-Jährige in der 29. Minute das 1:0 für Werder. Niklas Schmidt (41.) und Marvin Ducksch (59.) bauten diese Führung aus. Bei den ersten beiden Toren kam die Vorarbeit von Anthony Jung, der seinen Vertrag mit den Bremern erst in dieser Woche verlängert hatte. Durch diesen Heimsieg wiederholte sich ein Muster dieser Werder-Saison: Denn immer, wenn die Mannschaft von Ole Werner doch noch einmal in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden droht und sich eine leichte Unruhe in Bremen ausbreitet, dann punktet sie auch verlässlich.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt 2:1

RB Leipzig hat sich im Titelrennen der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Nach sieben sieglosen Anläufen gelang dem deutschen Pokalsieger wieder ein Sieg gegen Eintracht Frankfurt und zumindest über Nacht der Sprung auf den vierten Tabellenplatz. Beim 2:1 (2:0) zeigte das Team von Marco Rose am Samstag insbesondere in der ersten Hälfte eine überzeugende Leistung.

Vor 47.069 Zuschauern in der ausverkauften Red Bull-Arena brachte Timo Werner (6. Minute) die Sachsen gegen den Europa-League-Gewinner frühzeitig mit einem Stolpertor in Führung. Dann legte er für Emil Forsberg (40.) zum 2:0 auf. Djibril Sow (61.) verkürzte für die Frankfurter, die erst in Halbzeit zwei erwachten. Mit 42 Zählern hält Leipzig Anschluss an das Spitzentrio. Die Eintracht musste im Kampf um die Königsklassen-Plätze einen Rückschlag hinnehmen und bleibt mit 38 Punkten auf Rang sechs.

1. FC Köln vs. VfL Wolfsburg 0:2

Ein Kölner Eigengewächs hat den Traum des 1. FC Köln auf eine weitere Saison im Europapokal wohl beendet. Der beim FC ausgebildete Yannick Gerhardt erzielte beim 2:0 (1:0) in Köln in der vierten Minute den frühen Führungstreffer, der die Grundlage zum fünften Auswärtssieg des VfL Wolfsburg legte. Kapitän Maximilian Arnold legte per Foulelfmeter nach (68.).

Damit festigten die Niedersachsen Rang sieben, der am Saisonende wohl zum Einzug in die Conference League reicht. Die Kölner, die die Bundesliga in dieser Saison im kleinsten Europacup vertraten, hätten durch einen Sieg bis auf einen Zähler an den VfL heranrücken können. Nach der zweiten Niederlage in 2023 und der zweiten in Folge ohne eigenes Tor, sind es nun deren sieben. Trainer Steffen Baumgart hatte vor dem Spiel aber auch erklärt, nicht Rang sieben angreifen zu wollen, sondern nur auf den Klassenerhalt zu schauen.

Hertha BSC vs. FC Augsburg 2:0

Der ehemalige Augsburger Marco Richter hat Hertha BSC zu einem wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga geführt. Der ehemalige Augsburger leitete am 22. Spieltag den 2:0 (0:0)-Heimsieg über den FC Augsburg mit seinem Führungstreffer in der 61. Minute ein. Den zweiten Treffer erzielte am Samstag Dodi Lukebakio (69.) vor 40.522 Zuschauern im Berliner Olympiastadion.

Der FSV Mainz 05 hat das Freitagabendspiel klar für sich entschieden. Beim 4:0 (1:0)-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach trafen Jae-Sung Lee (25. Minute), Marcus Ingvartsen (49.), Ludovic Ajorque (72.) und Nelson Weiper (90.+3) vor 32.500 Zuschauern für die Mainzer.

So geht's weiter in der Fußball-Bundesliga

Am Sonntag empfängt der SC Freiburg um 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen, ehe es ab 17.30 Uhr das Aufeinandertreffen der Dortmund-Verfolger Bayern München und 1. FC Union Berlin gibt.