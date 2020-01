Es ist wohl der größte Unterschied zwischen der Fußball-Bundesliga und den anderen großen Profiligen in Europa: Im Gegensatz zur Konkurrenz in Italien, Spanien, England oder Frankreich kommen die deutschen Klubs in den Genuss einer mehrwöchigen Winterpause – die von den meisten Vereinen für eine rund einwöchige Flucht in die Sonne genutzt wird.

Manche führt es dabei in die wärmeren Regionen der iberischen Halbinsel, andere in den Südosten der Vereinigten Staaten, den FC Bayern schon traditionell nach Katar: Hauptsache Sonne – so lautet offenbar das Motto der Verantwortlichen bei der Suche nach dem idealen Wintertrainingslager.

Rückrundenstart am 17. Januar: Schalke – Gladbach

In unserer Fotostrecke präsentieren wir die Winterfahrpläne aller Vereine: Orte, Termine, Testspiele. Die Rückrunde der Saison 2019/20 startet dann am 17. Januar mit der Freitagspartie zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach, der letzte Spieltag findet am 16. Mai statt.

Anschließend dürfen sich die Fußball-Fans mehr oder weniger übergangslos auf die interkontinentale Fußball-Europameisterschaft (12. Juni – 12. Juli) freuen.