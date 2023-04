Die Krise der Klubs am Tabellenende der Fußball-Bundesliga spitzt sich zu, oben konnte Union Berlin einen Sieg einfahren. Aber die Blicke am 26. Spieltag richten sich vor allem nach München zum anstehenden Topspiel. Die Partien vom Samstagnachmittag im Überblick.

26. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Am Samstagnachmittag enttäuschten vor allem die beiden Tabellenletzten VfB Stuttgart und Schalke 04. Union Berlin bleibt dagegen oben dran. Die Duelle vom Samstagnachmittag im Überblick:

RB Leipzig vs. 1. FSV Mainz 05 0:3

RB Leipzig hat gegen den FSV Mainz 05 einen bitteren Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze erlitten. Das Team von Trainer Marco Rose unterlag mit 0:3 (0:1) dem FSV Mainz 05 und verpasste den Sprung unter die Top Vier der Fußball-Bundesliga. Die Mainzer feierten den ersten Sieg überhaupt in der Leipziger Arena und bleiben seit sieben Spielen ungeschlagen.

Marcus Ingvartsen (9. Minute) schoss die Gäste vor 45.597 Zuschauern in Führung, ehe Ludovic Ajorque (57.) und Dominik Kohr (67.) erhöhten. Für RB war es nach dem 0:7 bei Manchester City und dem 0:1 beim VfL Bochum die dritte Niederlage hintereinander. Wieder blieben Timo Werner und Co. torlos. Nun müssen die Sachsen, die vier der vergangenen sieben Liga-Spiele verloren haben, als Tabellenfünfter um die Königsklassen-Qualifikation fürchten. Sie haben zwei Zähler Rückstand auf die viertplatzierten Freiburger.

1. FC Union Berlin vs. VfB Stuttgart 3:0

Der VfB Stuttgart hat sein Auswärtstrauma auch bei der Heimmacht 1. FC Union Berlin nicht beenden können und taumelt dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga weiter entgegen. Trotz einer überzeugenden ersten Halbzeit kassierte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga letztlich eine bittere 0:3 (0:0)-Pleite beim Champions-League-Anwärter aus Köpenick.

Vor 2. 012 Zuschauerinnen und Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei brachte Goalgetter Sheraldo Becker (51. Minute) die Gastgeber mit seinem achten Saisontor in Führung. Kevin Behrens (65.) und ein Eigentor des ehemaligen Union-Profis Genki Haraguchi (68.) sorgten für den Endstand, mit dem die Eisernen ihren dritten Rang festigten.

SC Freiburg vs. Hertha BSC 1:1

Hertha BSC hat seine Auswärtspleiten-Serie im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga beendet und mit dem 1:1 (0:0) beim SC Freiburg zumindest ein Remis geholt. Damit gelang der Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz vor 34.700 Zuschauern im Breisgau dank des Ausgleichs von Jessic Ngankam (77. Minute) der erste Punkt in der Fremde seit Mitte September. Achtmal nacheinander hatte die Hertha auswärts zuletzt verloren. Die Berliner verharren zwar auf dem Abstiegsrelegationsrang, holten anders als die Konkurrenten VfB Stuttgart und FC Schalke 04 aber immerhin einen Zähler. Vincenzo Grifo hatte die Freiburger zunächst per Freistoß in Führung gebracht (52.) und damit für das 999. Bundesliga-Tor der Badener gesorgt.

VfL Wolfsburg vs. FC Augsburg 2:2

Auch der neunte Saisontreffer von Neu-Nationalspieler Mergim Berisha hat dem FC Augsburg nicht zum ersten Auswärtssieg seit einem halben Jahr gereicht. Beim 2:2 (2:0) beim VfL Wolfsburg gaben die Augsburger am Samstag eine 2:0-Pausenführung noch aus der Hand. Nachdem Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold ein frühes Eigentor unterlaufen war (2. Minute) erhöhte Bersiha in der 32. Minute auf 2:0 für die Gäste.

Doch in der Schlussphase kamen die Gastgeber noch einmal zurück. Zunächst gelang Luca Waldschmidt der Anschlusstreffer für den VfL (85.), dann erzielte Wolfsburgs Nationalmannschafsdebütant Felix Nmecha mit der letzten Aktion des Spiels den letztlich verdienten Ausgleich für die Wolfsburger (90.+6).

FC Schalke 04 vs. Bayer 04 Leverkusen 0:3

Der FC Schalke 04 hat gegen Bayern-Bezwinger Bayer Leverkusen einen Rückschlag im Bundesliga-Abstiegskampf hinnehmen müssen und erstmals in der Rückrunde verloren. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis unterlag dem West-Rivalen um den überragenden Florian Wirtz verdient mit 0:3 (0:0).

Die Schalker, die zuvor achtmal nacheinander nicht verloren hatten, bleiben in der Abstiegszone. Leverkusen bestätigte dagegen 13 Tage nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern München seine sehr gute Verfassung. Jeremie Frimpong (50. Minute), Wirtz (61.) und Sardar Azmoun (90.+2) erzielten gegen kampfstarke, aber offensiv harmlose Schalker die Tore für das Team von Coach Xabi Alonso. Mit dem vierten Sieg in Serie setzten die Leverkusener vor 62.271 Zuschauern in der Gelsenkirchener Arena ihre Aufholjagd in Richtung Europapokal-Plätze fort.

Eintracht Frankfurt hat im Kampf um einen Champions-League-Platz erneut Punkte eingebüßt. Der Europa-League-Sieger kam am Freitagabend nicht über ein 1:1 (1:1) gegen VfL Bochum hinaus. Torjäger Randal Kolo Muani rettete dem Team von Trainer Oliver Glasner mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 22. Minute einen Punkt. Vor 50.000 Zuschauern hatte zuvor Takuma Asano (14.) die Gäste in Führung gebracht.

So geht's weiter in der Fußball-Bundesliga

Um 18.30 Uhr steht im Topspiel der Kampf um die Tabellenspitze zwischen Bayern München und Borussia Dortmund auf dem Programm (live bei Sky und im stern-Ticker). Der 26. Spieltag wird dann am Sonntag mit den Partien 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr) und Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim (17.30 Uhr) abgeschlossen.