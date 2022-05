Das war's. Die Bundesligasaison 2021/2022 ist Geschichte. Deutscher Meister wurde erneut der FC Bayern, das war schon seit Wochen klar. Auch die direkten Absteiger Arminia Bielefeld und Spielvereinigung Greuther Fürth standen vor dem 34. Spieltag quasi schon fest.

In die Relegation (19. und 23. Mai) muss Hertha BSC, weil Konkurrent VfB Stuttgart zwei Minuten vor Ablauf der Spielzeit den Siegtreffer gegen den 1. FC Köln schoss und die Hertha gleichzeitig mit 1:2 bei Borussia Dortmund verlor – der dramatische Höhepunkt dieses letzten Spieltags

In der Champions League starten in der kommenden Spielzeit Meister Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig als Tabellenvierter. Die Europa-League-Startplätze sicherten sich Union Berlin und der SC Freiburg. Der 1. FC Köln schaffte es in die Europa-Conference-League-Play-offs.

Die neun Partien vom 34. Spieltag im Überblick, die Bilder des Spieltags sehen Sie oben in der Fotostrecke:

34. Spieltag im Überblick

Der VfB Stuttgart siegte durch ein Tor von Wataru Endo in der Nachspielzeit gegen den 1. FC Köln 2:1 (1:0) und profitierte von der Berliner 1:2 (1:0)-Niederlage bei Borussia Dortmund.

Arminia Bielefeld, das ohnehin nur noch theoretische Chancen besaß, steht nach dem 1:1 (0:0) gegen RB Leipzig als zweiter Absteiger neben der SpVgg Greuther Fürth fest. Für den SC Freiburg bleibt nach dem 1:2 (0:0) bei Bayer Leverkusen nur die Europa League, genauso wie für Union Berlin, das sich durch das 3:2 (2:0) gegen den VfL Bochum sogar auf Platz fünf schob. Köln spielt in der nächsten Saison als Siebter in der Conference League.

Meister FC Bayern beendete die Saison mit einem 2:2 (2:1) beim VfL Wolfsburg. Torschützenkönig Lewandowski markierte in Wolfsburg sein 35. Saisontor (40. Minute), insgesamt war es sein 312. Bundesliga-Treffer. Außerdem traf Josip Stanisic (17.) für die Bayern. Für Wolfsburg waren Jonas Wind (45.) und Max Kruse (58.) erfolgreich.

Eintracht Frankfurt stimmte sich unterdessen mit einem 2:2 (2:1) im Derby beim FSV Mainz 05 auf das Europa-League-Finale am Mittwoch gegen die Glasgow Rangers in Sevilla ein. Außerdem kam Borussia Mönchengladbach zu einem 5:1 (3:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Der FC Augsburg besiegte die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (1:1).

Berlin kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Ishak Belfodil (18.) zur Führung in Dortmund. Der BVB glich aber durch Erling Haaland per Handelfmeter (68.) aus. Damit ließ der Torjäger im letzten Spiel vor seinem Wechsel zu Manchester City die BVB-Fans noch einmal jubeln. Und es kam noch besser für die Westfalen, als Youssoufa Moukoko das Siegtor gelang (84.).

Die Schützenhilfe für den VfB war also da – und Endo gelang tatsächlich noch der VfB-Siegtreffer. Die Schwaben waren durch ein Tor von Sasa Kalajdzic zunächst früh in Führung gegangen. Der Stürmer, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, traf in der 12. Minute per Kopf, nachdem er Sekunden zuvor einen Foulelfmeter verschossen hatte. Anthony Modeste gelang für Köln der Ausgleich (59.).

Bayer Leverkusen feierte durch Tore von Lucas Alario (54.) und Exequiel Palacios (90.+7) bei einem Gegentor von Janik Haberer (88.) einen Sieg. Dabei hatte Freiburg noch die Chance auf die Königsklasse, denn Leipzig lag zwischenzeitlich durch ein Tor von Janni Serra (70.) in Bielefeld zurück. Nach dem Tor von Willi Orban (90.+3) hatte RB aber die Königsklasse sicher.

Union Berlin lag durch Tore von Grischa Prömel (5.) und Taiwo Awoniyi (25.) früh auf der Siegerstraße, ehe Simon Zoller (55.) und Eduard Löwen (79.) für Bochum noch ausglichen. Doch Awoniyi bescherte den Gastgebern doch den Sieg (88.).

Tuta (26.) und Rafael Borré (35.) drehten für die Eintracht zwischenzeitlich das Spiel bei den Mainzern, die durch zwei Tore von Marcus Ingvartsen (10. und 50.) zu einem Punkt kamen. Einen versöhnlichen Saisonausklang erlebte Gladbach durch Tore von Lars Stindl (26.), Alassane Plea per Foulelfmeter (44.), zweimal Jonas Hofmann (45. und 68.) sowie Breel Embolo (54.). Die Hoffenheimer waren durch Andrej Kramaric früh in Führung gegangen (3.). In Augsburg trafen Daniel Caligiuri per Foulelfmeter (11.) und Michael Gregoritsch (85.) für die Gastgeber, Jessic Ngankam (24.) traf für Fürth.

Spannung in der Zweiten Fußball-Bundesliga

Spannend dürfte der letzte Spieltag der Zweiten Liga am Sonntag werden. Hier kämpfen ab 15.30 Uhr (live bei Sky/im stern-Ticker) mit Werder Bremen, dem Hamburger SV, und dem SV Darmstadt 98 noch drei Mannschaften um den Aufstieg. Der FC St. Pauli hat nur noch theoretische Chancen. Erzgebirge Aue und der FC Ingolstadt stehen als Absteiger bereits fest, Dynamo Dresden muss in die Relegation.