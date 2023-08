Eine Vorlage, ein Tor: Harry Kane (r.) ist in der Bundesliga angekommen

von Oliver Creutz Der neue Superstar ist da. Und findet sofort seinen Platz in einem aufgekratzten Klub. Über das erste Bundesligaspiel des Harry Kane.

Sagen wir mal, Sie arbeiten in einem großen Versicherungsbüro, dem besten Versicherungsbüro des Landes natürlich. Lauter Top-Kollegen und ein Mega-Chef, der aus einer Glaskabine heraus das Treiben der Abteilung beobachtet. Doch der Chef meckert neuerdings ständig und zitiert die Leute in seinen Glaswürfel. Immer fehlt ihm was: Da nicht genug Druck gemacht, hier zu sehr aufs Bewährte gesetzt. Und dann präsentiert der Chef einen frischen Supermann, einen, der von der Konkurrenz eingekauft wurde, einen Vertriebler mit irre vielen Abschlüssen. Wahnsinn, wie der das macht, dieser Sonnyboy.