Nach langem Ringen und Feilschen wechselt Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München. Der englische Starstürmer ist für Klub und Bundesliga ein Rekordtransfer.

Nun ist es offiziell: Englands Stürmer-Star Harry Kane wechselt von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München in die Fußball-Bundesliga. Das erklärten die Münchner auf ihrer Homepage. Der 30-Jährige unterschrieb demnach einen Vertrag bis 2027.

Laut Medienberichten hat der Londoner Verein ein Angebot der Münchner von umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro akzeptiert. "Der Transfer erforderte Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer", kommentierte Bayern-Präsident Herbert Hainer in einer Pressemitteilung die Verpflichtung des Star-Stürmers. Über Wochen hatten sich die Verhandlung mit dem Verein aus dem Norden Londons hingezogen. Erst am Donnerstag hatten sich beide Vereine über die Ablösemodalitäten geeinigt. Kane ist der erste Spieler in der deutschen Fußball-Geschichte, der für über 100 Millionen Euro in die Bundesliga wechselt. "Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs der Welt und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf dem höchsten Level bewegen und beweisen möchte", erklärte Kane.

Der 30-Jährige kommt als einer der besten Torjäger der Premier-League-Geschichte an die Säbener Straße. Seine 213 Tore, die er alle für Tottenham erzielte, werden nur von der englischen Stürmerlegende Alan Shearer (260 Tore) übertroffen. Gleich drei Mal sicherte sich Kane zudem die Torjägerkanone in der womöglich besten Liga der Welt, zuletzt in der Saison 2021/2022. Mit 30 Toren in der abgelaufenen Saison landete Kane hinter Erling Haaland auf Rang zwei – obwohl Tottenham eine katastrophale Saison spielte und mit dem achten Rang die Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe verpasste.

Mehr in Kürze beim stern.