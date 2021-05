Das ging schnell: Keine zwölf Stunden nach Bekanntwerden einer rassistischen Whatsapp-Nachricht an Dennis Aogo setzt Hertha BSC seinen Aufsichtsrat Jens Lehmann vor die Tür.

Der selbsternannte "Big City Club" kommt nicht zur Ruhe. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sein Aufsichtsratsmitglied Jens Lehmann fristlos entlassen. Das teilte ein Sprecher von Klub-Investor Lars Windhorst der Nachrichtenagentur DPA mit.

"Jens Lehmann ist nicht mehr Berater"

Hintergrund ist eine Whatsapp-Nachricht mit rassistischem Inhalt, die Lehmann an den Experten des TV-Senders Sky, Dennis Aogo, geschickt hat. In der Mitteilung – die offenbar für einen anderen Empfänger vorgesehen war – schrieb der WM-Dritte von 2006 zum Auftritt Aogos in der Sky-Berichterstattung zum Champions-League-Halbfinale zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain: "Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?" Aogo machte den Nachrichten-Irrläufer in einer Instagram-Nachricht öffentlich. (Der stern berichtete.)

"Jens Lehmann ist nicht mehr Berater", sagte Windhorst-Sprecher Andreas Fritzenkötter am Mittwochvormittag. Damit ende auch Lehmanns Mandat im Hertha-Aufsichtsrat. Die Tennor-Gruppe von Windhorst hatte Lehmann vor einem Jahr als Nachfolger von Jürgen Klinsmann in den Aufsichtsrat der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA gebracht.

Lehmann hatte sich am Morgen in Schadensbegrenzung geübt. "In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe", schrieb er bei Twitter zu seiner Entgleisung. "Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote."

Hertha BSC kommt nicht zur Ruhe

Ein Entschuldigungsversuch, den die Hertha-Bosse Lehmann offenbar nicht durchgehen ließen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hat Hertha-Präsident Werner Gegenbauer seit dem frühen Morgen in Gesprächen allen Seiten klargemacht, dass für Personen mit rassistischem Gedankengut im Verein in keinem Gremium Platz sei. Ein stern-Anfrage an Hertha BSC mit einer Bitte um Stellungnahme zu dem Vorfall ließ die Pressestelle des Berliner Klubs zunächst unbeantwortet.

Offen ist, an wen die Nachricht Lehmanns, eigentlich gehen sollte, bei wem er also mit einer derartigen Botschaft Gehör finden wollte – mutmaßlich handelt es sich dabei um eine Person aus dem Umfeld von Sky.

Die Entlassung Lehmanns bringt weitere Unruhe in den Hauptstadtverein. zuletzt stellte Hertha BSC Torwarttrainer Zsolt Petry frei, weil dieser in einer Zeitung in seinem Heimatlandland Ungarn sagte, er könne nicht verstehen, warum sich RB-Leipzig-Torwart und Landsmann Péter Gulácsi für "Homosexuelle, Transvestiten und Menschen mit sonstiger geschlechtlicher Identität" einsetze. Zudem vertrat er die These, dass im Zuge von Migrationsbewegungen "Kriminelle Europa überlaufen".

Neben den personellen Querelen sorgt auch die Leistung der Mannschaft auf dem Platz für Sorgenfalten in Berlin. Das Team steht kurz vor Saisonende auf Platz 17 in der Bundesligatabelle und ist akut abstiegsbedroht. Der "Big City Club" droht damit, erneut in der Zweitklassigkeit zu verschwinden.

Quellen: Instagram-Account Dennis Aogo, Twitter-Kanal Jens Lehmann, "Bild"-Zeitung, Nachrichtenagentur DPA