Das diesjährige Bundesliga-Finale ist ein ganz besonderes: Tabellenführer Borussia Dortmund hat gute Chancen auf den Sieg, wenn der FC Bayern München da nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Wir verraten Ihnen, wo Sie die Spiele verfolgen können.

In der Fußball-Bundesliga steigt am Samstag der spannendste letzte Spieltag seit Jahren. Die TV-Rechteinhaber haben für die Meister-Entscheidung zwischen Tabellenführer Borussia Dortmund und dem FC Bayern besondere Vorkehrungen getroffen. Auch der Kampf gegen den Abstieg steht im Fokus.

Bundesliga im TV: Hier wird das Finale ausgestrahlt

Die Live-Übertragung bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt am Samstag eine zusätzliche Konferenz zur Meisterschaft. Die Partien des BVB gegen den FSV Mainz 05 und der Bayern beim 1. FC Köln werden - wie alle Spiele - um 15.30 Uhr angepfiffen. Die Sky-Präsentation des Spieltags kommt aus dem Dortmunder Stadion und nicht wie sonst üblich aus dem Studio in Unterföhring. Frank Buschmann kommentiert in der Konferenz das Bayern-Spiel, Kai Dittmann die Dortmund-Partie. Bei den Live-Übertragungen der beiden Einzelspiele sitzen Wolff-Christoph Fuss in Dortmund und Martin Groß in Köln am Mikrofon.

Die ARD-"Sportschau" (17.30 Uhr)

In der ARD beginnt die "Sportschau" wie üblich mit den Partien der 3. Liga. Im Bundesligaprogramm ab 18.00 Uhr werden zunächst die Höhepunkte der weniger bedeutsamen Partien des VfL Wolfsburg gegen Absteiger Hertha BSC, von Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg sowie des 1. FC Union Berlin gegen Werder Bremen gezeigt.

Es folgt eine Abstiegskonferenz mit Auszügen aus den Partien des FC Schalke 04 bei RB Leipzig, des VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen, des VfB Stuttgart gegen die TSG 1899 Hoffenheim sowie des FC Augsburg bei Borussia Mönchengladbach. Im Anschluss folgt die Meister-Konferenz. Kommentator beim BVB-Spiel ist Claus Lufen, bei den Bayern ordnet Tom Bartels das Geschehen ein.

Das ZDF-"Sportstudio" (23.00 Uhr)

Für das "Aktuelle Sportstudio" mit Moderator Sven Voss am Samstagabend sind Live-Schalten geplant. In Dortmund steht nach Angaben des Senders Alexander Ruda bereit. In München ist Florian Zschiedrich für den Fall im Einsatz, dass dort die Meisterschaft gefeiert werden kann.