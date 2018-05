Am letzten Bundesliga-Spieltag geht es für den Hamburger SV mal wieder gegen den Abstieg. Dieses Jahr ist der HSV zu endlich fällig, meint FC St. Pauli-Fan Thomas Krause. HSV-Fan René-Pascal Weiss hält kräftig dagegen:





Mein Name ist René Pascal-Weiß.





Ich bin Thomas Krause.

Wir sitzen hier weil es am Wochenende zum ersten Mal passieren kann. Was kann passieren? Der HSV kann als Gründungsmitglied der Bundesliga nach 55 Jahren aus der ersten Liga absteigen. Und mir persönlich tut es ganz weh, denn ich bin – ja ich oute mich an dieser Stelle – HSV-Fan. Und Thomas, du bist alles andere als HSV-Fan. Du bist Fan dieses anderen Vereins aus Hamburg. Wie heißt er noch mal?

Genau. FC Sankt Pauli. Ich in im fast jedem Heimspiel am Millerntor zu finden. Ich sehe den möglichen Abstieg des HSV als weniger schlimm, als du das sicherlich tust.

Warum eigentlich? Also ich frage mich ganz ehrlich. Ich meine - als Hamburger sowieso – kann ich beide Vereine irgendwie in gewisser Weise unterstützen. Schwierig das zu sagen, aber trotzdem. Deswegen kann ich es nicht verstehen, dass man dem HSV was Negatives wünscht.

Ich würde es auch so sagen, dass ich dem HSV auf Dauer eher was Positives wünsche. Mich nervt halt unglaublich, dass da im Vorstand seit Jahren Schaumschläger und Wichtigtuer unterwegs sind. Der Verein eigentlich nur am Tropf von Kühne hängt, zu teure Transfers macht, und das einfach nicht vernünftig gearbeitet wird. Und jetzt sind sie ein paar Mal dem Abstieg von der Schippe gesprungen. Und jetzt denke ich, vielleicht kommen da mal ein paar Leute in der Vereinsführung auf den Boden der Tatsachen und dann kann der HSV auch gerne wieder aufsteigen.

Ich gebe dir da in allen Punkten recht, aber in der Hinsicht, dass in der Bundesliga mittlerweile so viele Vereine sind, die einfach keine richtigen Traditionsvereine sind. Sei es Hoffenheim, sei es der VfL Wolfsburg, die ja auch um den Abstieg mitkämpfen und möglicherweise in die Relegation gehen bzw. ja auch direkt absteigen können... Das sind ja alles andere als Traditionsvereine. Von daher kann ich es das überhaupt nicht verstehen, dass man sagt, der HSV gehört in die zweite Liga. Natürlich, nach den letzten Jahren, sie spielen nicht den besten Fußball, was da im Vorstand passiert, das ist alles nicht so schön. Aber die Fans, die Stadt, die Stimmung im Stadion – das Stadion ist bei der schlechten Leistung trotzdem immer randvoll. Also nicht ausverkauft, aber es sind fast immer über 50.000. Das ist trotzdem immer noch eine Leistung. Und das bei den Ticketpreisen.

Und ich muss auch sagen, für die meisten Fans tut es mir auch leid. Die Unterstützung für den HSV ist trotz der jahrelangen spielerischen Magerkost wirklich auch etwas, was mich beeindruckt. Auf der anderen Seite gehen mir die Gesänge „Niemals zweite Liga“ auf den Sack. Die letzte Meisterschaft war 1983 oder so mit Felix Magath ...

1983. Letzter Pokalsieg 1987, da war ich noch gar nicht auf der Welt.

Und ich möchte eigentlich noch etwas Positives aufzeigen für den Abstieg: Jetzt, wo St. Pauli in der zweiten Liga bleibt, hätte der HSV zweimal die Chance, die Stadtmeisterschaft zurückzuerobern. Die liegt ja seit einigen Jahren bei uns.

Aber ganz ehrlich, das ist ein Duell, das in die erste Liga gehört.

Ich würde auf jeden Fall sagen, ein Duell in der ersten Liga wäre mir auch lieber. Nun, schauen wir mal was der Samstagnachmittag bringt.

Ja, ich hoffe es mal. Der HSV braucht auf jeden Fall einen Sieg zu Hause gegen Mönchengladbach und Wolfsburg muss gegen die bereits abgestiegenen Kölner zu Hause verlieren. Ich hoffe natürlich, dass sie es schaffen. 15.30 Uhr ist Anstoß, letzter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Um 17.20 Uhr werden wir dann mehr wissen. Ob Thomas Wunsch dann in Erfüllung geht, dass der HSV gegen St- Pauli in der zweiten Liga ein Stadtderby erlebt oder sich mal wieder über die Relegationsmeisterschaft den Verbleib in der ersten Liga sichert.

Das wäre das Trippel, oder?



Das wäre das Trippel. Dann gibt es vielleicht auch so ein Sternchen.