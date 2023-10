Jérôme Boateng trainierte am Sonntag mit dem FC Bayern München an der Säbener Straße (Archivbild)

Er stand schon wieder auf dem Trainingsplatz – aber bald auch wieder vor Gericht. Kann sich der FC Bayern München die erneute Verpflichtung von Jérôme Boateng erlauben? Von Patrick Strasser

Da trainierte er plötzlich wieder mit beim FC Bayern München, einfach so – als wäre er nie weggewesen. Nur das aktuelle, in schwarz gehaltene Trainingsshirt mit den hellgrünen und violetten Streifen passte nicht zu Jérôme Boateng. Die Mitspieler bei der Reservisten-Einheit am Sonntagvormittag an der Säbener Straße schon. Der 35-jährige Boateng kickte und scherzte auf dem Platz neben den beiden ein Jahr jüngeren Eric-Maxim Choupo-Moting und Thomas Müller. Vor allem mit Müller hatte Boateng sämtliche Vereinstitel gewonnen, das doppelte Triple (2013 und 2020) mit Bayern, den WM-Pokal mit der deutschen Nationalelf 2014 in Rio.