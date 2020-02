Jürgen Klinsmann hat nach nur zehn Wochen als Cheftrainer von Hertha BSC Berlin seinen Rücktritt verkündet. Der 55-Jährige teilte diesen Schritt via Facebook mit, noch bevor der Verein damit an die Öffentlichkeit gehen konnte. In dem Statement spricht Klinsmann von fehlendem Vertrauen "der handelnden Personen". So könne er sein "Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen" und folglich auch seiner "Verantwortung nicht gerecht werden", schreibt Klinsmann.

Welche handelnden Personen ihm genau das Vertrauen verwehren oder woran er das fest macht, schreibt er zwar nicht. Dennoch lässt sich eine Unzufriedenheit, wenn nicht sogar ein Zerwürfnis aus den Zeilen herauslesen. Zudem war die Kommunikation ganz offensichtlich nicht mit dem Verein abgestimmt. Hertha BSC reagierte erst eine Stunde später mit einem kurzen Statement, das den Abgang bestätigte.

Jürgen Klinsmann zurück in den Aufsichtsrat?

Dennoch schreibt Klinsmann auf Facebook, dass er sich "auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied" zurückziehen wollte. Ob es dabei wirklich bleibt, ist zunächst einmal fraglich.

Zumal das Statement des Vereins auch wenig Zweifel daran ließ, was man in Berlin von Klinsmanns spontanem Rückzug hält. "Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden", wird Geschäftsführer Michael Preetz in der Mitteilung zitiert. Und dann folgen Worte, die in der Offenheit schon außergewöhnlich sind: "Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen."

Hertha holte Klinsmanns Wunschspieler

Berlin hat im Winter tief in die Tasche gegriffen und vier Spieler für insgesamt 76 Millionen Euro Ablöse an die Spree geholt – wohl auch, weil Klinsmann neue Kräfte forderte. Der Verein ging darauf ein, besorgte die neuen Spieler und nach nur vier Spieltagen in der Rückrunde wirft Klinsmann überraschend hin.

Wie es nun weitergeht? Zunächst übernimmt Co-Trainer Alexander Nouri das Team. "Über die weiteren Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit informieren", schließt Preetz das Statement des Klubs.

Klinsmann schließt sein Statement auf Facebook übrigens mit dem Hertha-Schlachtruf "HaHoHe. Euer Jürgen."