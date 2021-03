Auf dem Rasen hingegen waren die Schalker mal wieder allzu zögerlich und gehemmt gewesen. Am Samstag verlor man 1:5 gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart, eine Niederlage mehr in einer gespenstischen Serie von Pleiten. Von zuletzt 39 Bundesligaspielen konnten die Gelsenkirchener nur ein einziges gewinnen, was sich deutlich in der Tabelle niederschlägt. Schalke steht abgeschlagen auf Platz 18, mit neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Auch wenn noch elf Saisonspiele ausstehen: Der Verein scheint unrettbar – ein Abstieg ist kaum mehr zu vermeiden.