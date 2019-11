"Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen." FC-Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge nimmt nach der Trainerentlassung die Spieler in die Pflicht. Das war 2017. Der deutsche Rekordmeister hatte gerade in der Champions League bei Paris St. Germain mit 0:3 verloren. Für Carlos Ancelotti war's das damit an der Säbener Straße. Nach nur etwas mehr als einem Jahr musste er gehen, im Anschluss an ein "offenes und seriöses Gespräch", wie Klubboss Rummenigge laut Pressemitteillung erklärte.

November 2019: "Ich erwarte jetzt von unseren Spielern eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen." FC-Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidžić nimmt nach der Trainerentlassung die Spieler in die Pflicht. Der deutsche Rekordmeister hat gerade in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt mit 1:5 verloren. Für Niko Kovač war's das damit an der Säbener Straße. Nach nur etwas mehr als einem Jahr musste er gehen, im Anschluss an ein "offenes und seriöses Gespräch", wie Klubboss Karl-Heinz-Rummenigge laut Pressemitteilung erklärte.

Der Rauswurf des Trainers ist die eine Sache, der Umgang damit eine andere. Die Entlassungen der beiden Trainer wurden von den Bayern-Verantwortlichen fast wortgleich kommentiert – schlechter Stil, finden Fans und Kritiker des Vereins in den sozialen Netzwerken: "Mehr muss man über die mangelnde Wertschätzung und die unzureichende Qualität von Salihamidžić dann leider auch nicht wissen", schreibt beispielsweise der Autor Thomas Poppe, andere User schließen sich an: "Weltverein? Nein, null Respekt und Wertschätzung" und "peinlich und respektlos", heißt es. Oder: "Copy and Paste à la bonne heure." Ein anderer Kommentar: "Wie dann aber mit der Person, dem Mensch Trainer umgegangen wird, sagt einiges über die Kultur und Wertschätzung in dem Verein aus."

Die Zeitung "Welt" meint: "Jedenfalls kratzt es zweifelsohne zum einen noch weiter weiter an der Reputation des um Respekt ringenden Salihamidžić und lässt zum anderen Rummenigges Laden nicht gut dastehen.

Bot Niko Kovač seinen Rücktritt beim FC Bayern an?

Der Vorwurf ist klar: Die PR-Abteilung der Bayern bedient sich an Textbausteinen, um die Entlassung einer der wichtigsten Mitarbeiter zu kommunizieren und macht sich nicht einmal die Mühe, mit zwei, drei individuellen Sätzen die Arbeit von Kovač (eine Meisterschaft, ein Pokalsieg) zu würdigen.

Es ist nicht der einzige Aspekt in der Causa, der Fragen aufwirft. Wie der "Focus" berichtet, wurde die Pressemitteilung des Rekordmeisters nachträglich verändert und um einen Satz ergänzt: "Kovač hatte dem FC Bayern München seinen Rücktritt als Trainer angeboten."

Von dem Rücktrittsangebot war vorher nicht die Rede. Auch nach der Niederlage in Frankfurt deutete in Kovač' Aussagen auch nichts darauf hin, dass er hinschmeißen wolle. Vielmehr wirkte es so, als rechne er mit einem baldigen Rauswurf.

Möglicherweise hat jemand bei Bayerns PR-Abteilung darauf gedrängt, die Passage zu ergänzen. Der Medienberater von Niko Kovač ist übrigens Markus Hörwick. Er war bis Juli 2016 mehr als 30 Jahre lang für die Öffentlichkeitsarbeit des FC Bayern zuständig.

