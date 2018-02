Das Nordderby zwischen Bremen und dem HSV ist bereits in der ersten Halbzeit zweifach unterbrochen worden. Schiedsrichter Felix Zwayer sah sich durch das massive Abfeuern von Feuerwerkskörpern im HSV-Fanblock kurz nach Anpfiff und kurz vor der Halbzeit zu einer Unterbrechung gezwungen. Mehrfach appellierte der Stadionsprächer an die Gästefans, bitte die Pyro-Randale einzustellen - bisher ohne Erfolg. Beim TV-Sender Sky wurde mit Schiedsrichter-Experte Peter Gagelmann in der Halbzeit über einen möglichen Abbruch des Spiels diskutiert. Dies sei eine Option, die Referee Zwayer nun erwägen könne.

Kurz vor Anpfiff der Partie hieß es dann bei Sky, dass tatsächlich ein Abbruch drohe. Demnach wolle Schiedsrichter Zwayer bei einem weiteren Vorfall erneut unterbrechen und beide Mannschaften auf unbestimmte Zeit in Kabinengang beordern. Sollte es anschließend noch einmal zu ähnlichen Szenen kommen, wolle er das Spiel abbrechen. Sollten sich also wie in Halbzeit eins, zwei Pyro-Vorfälle ereignen, würde das Spiel demnach abgebrochen werden. Die Pyro-Technik soll Sky zufolge per Rucksack von den HSV-Anhängern ins Stadion geschmuggelt worden sein. Dieser sei über den Zaun geworfen worden.

Bremen - HSV: Für beide geht es um viel

Auf dem Platz ging es bislang deutlich unspektakulärer zu. Beide Teams bringen wenig Gefährliches nach vorne zu Stande. Sky-Experte Christoph Metzelder sprach in der Pause von einem "Festival der Unzulänglichkeiten". Sowohl Bremen als auch Hamburg hatten je eine gefährlichere Torchance, die jedoch unverwertet blieb.

Dabei steht für die beiden abstiegsgefährdeten Mannschaften viel auf dem Spiel- Nur zwei Tabellenplätze, aber sechs Punkte trennen die beiden Nord-Rivalen. Für den HSV ist die Lage prekär: Im Falle einer Niederlage verlieren die Hamburger einen Konkurrenten und wohl auch die rettenden Plätze aus den Augen. Bremen ist unter Trainer Florian Kohfeldt vor eigenem Publikum noch unbesiegt. Die Gäste warten hingegen seit zehn Spielen auf einen Punkte-Dreier, stehen aber mit dem Rücken zur Wand.