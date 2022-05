Isaac Boakye und Michael Oenning feiern 2009 die Rückkehr des 1. FC Nürnberg ins Fußball-Oberhaus. Der Zweitligist setzte sich im Duell mit Energie Cottbus 3:0 und 2:0 durch, Boakye hatte mit zwei Toren entscheidenden Anteil am Aufstieg. Für Cottbus war es der Anfang vom Ende. Nach drei Jahren in der Bundesliga ging es in die Zweitklassigkeit, mittlerweile spielen die Brandenburger in der Regionalliga Nordost.

