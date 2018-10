"Wir hatten gewichst. Sorry – gewisse Wechsel."





Der FC Schalke 04 feiert seinen ersten Sieg der Saison:





Die Jungs von Trainer Domenico Tedesco gewinnen 1:0 gegen den FSV Mainz 05.





Während der Pressekonferenz sorgt zudem ein Versprecher für gute Laune – und jede Menge Lacher.





Tedesco will eigentlich erklären, warum seine Mannschaft in der zweiten Spielhälfte schwächer wurde.





"Uns hat gegen Ende dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt. Wir hatten gewichst. Sorry – gewisse Wechsel.“





Mainzer Trainer Sandro Schwarz kann sich vor Lachen kaum halten:





"Was habt ihr? Was macht ihr in der Kabine?"





Schalke-Coach Tedesco ist der Versprecher zwar sichtlich unangenehm, jedoch kann auch er sofort darüber lachen:





"Der Mund war ein bisschen trocken."





Auf auch Youtube nehmen die Fans den Versprecher mit Humor.