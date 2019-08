Drei Monate lang lässt Clemens Tönnies, Aufsichtsratschef bei Schalke 04, sein Amt ruhen. Das teilte der Fußball-Bundesligist nach einer mehrstündigen Sitzung des Ehrenrats am Dienstag mit. Tönnies hatte in einer Rede gesagt, statt Steuern zu erhöhen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren". Der erhobene Vorwurf des Rassismus sei unbegründet, heißt es auf der Homepage des Clubs. Vorzuwerfen sei Tönnies allerdings, gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben.

Der Eklat kommt kurz vor dem Start der Bundesliga

Nach drei Monaten soll Tönnies seine Tätigkeit im Aufsichtsrat wieder aufnehmen. In Gelsenkirchen war man sich am Mittwoch uneins darüber, ob eine temporäre Niederlegung des Amtes ausreicht. O-TON PASSANT MEKEL DITEWEG "Ich sehe das so wie bei den Politikern auch: Wenn die was falsches sagen, müssen die auch sofort ihr Amt verlassen. Sollten sie bei dem auch machen, ganz klar." O-TON PASSANT HERBERT WLAZIK "Der hat ja auch viel für Schalke gemacht. Und ich finde, das war ein Ausrutscher. War nicht gut, aber ich hätte ihn auch nicht rausgeschmissen." O-TON PASSANT DIETMAR BARCKHAUSEN "Alle Menschen, ob schwarz, braun, wie sie alle sind, haben alle ein Herz, habe alle Blut. Und nicht so eine Scheiße labern. Entschuldigung, dass ich so was sagen muss. Das ist nicht gut, so was." O-TON PASSANTIN ALLEGRA SCHUMACHER "Ich denke, dass man ihn auf jeden Fall hätte rausschmeißen müssen." Tönnies hatte sich für sein Aussage entschuldigt: Bei Fans, Mitgliedern und Freunden des FC Schalke 04.