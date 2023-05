Er kam zum BVB, um Tore zu schießen – dann erhielt er die Schockdiagnose Krebs. Doch Sebastien Haller kämpfte sich zurück ins Leben und auf den Rasen. Nun hat er mit Dortmund die Bundesliga-Meisterschaft in der eigenen Hand. Von Felix Meininghaus

Den Trainer Edin Terzic haben die Menschen in der Fußballstadt Dortmund nicht nur deshalb so sehr ins Herz geschlossen, weil er ihren Verein in einer fulminanten Rückrunde an die Ligaspitze geführt hat, sondern auch, weil er das Herz oftmals auf der Zunge trägt. Im Revier mögen sie Typen, die ihre Emotionen nicht verstecken, sondern die Dinge rauslassen, die sie bewegen.