Thomas Tuchel hat sein erstes Training mit den Stars des FC Bayern München absolviert. Der neue Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters leitete am Dienstag auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße die Einheit mit einem kleinen Kader um die nicht für Länderspiele nominierten Profis wie Thomas Müller oder Leroy Sané. Von der Einheit waren nur die ersten 15 Minuten für Medienvertreter offen. Vier Tage vor dem Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund wirkte Tuchel tatendurstig, Sané gab er zum Auftakt einen lieb gemeinten Tritt Richtung Hintern. Insgesamt 13 Spieler absolvierten im Münchner Sonnenschein die erste Einheit, beobachtet von zahlreichen Fotografen und Kameraleuten. Tuchel (49) stand an der Seite von Co-Trainer Arno Michels (55) und verfolgte das Training aufmerksam.

Tuchel trifft auf Musiala und Co.

Zum Trainerstab gehört außerdem Zsolt Löw (43). Anthony Barry (36) vom FC Chelsea soll als weiterer Assistent folgen. Eric Maxim Choupo-Moting, der bereits bei Mainz 05 und Paris Saint-Germain unter Tuchel spielte, war zumindest beim Aufwärmen der Münchner Profis dabei, Jamal Musiala trieb individuell sein Aufbauprogramm voran. Der hoch veranlagte Mittelfeldspieler hatte wegen eines Muskelfaserisses vom Nationalteam abreisen müssen, Choupo-Moting wegen Rückenproblemen seine Länderspiel-Teilnahme bei Kamerun abgesagt. Der Angreifer hatte schon beim 1:2 in Leverkusen, dem letzten Spiel unter Julian Nagelsmann, gefehlt.

Sehen Sie im Video: Thomas Tuchel leitet sein erstes Training beim FC Bayern

Topspiel gegen den BVB vor der Brust

Als Nachfolger von Nagelsmann hat Tuchel keine große Eingewöhnungszeit vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Voraussichtlich erst am Freitag steht ihm im Abschlusstraining der Kader mit den Länderspielrückkehrern zur Verfügung. Gegen seinen früheren Club Dortmund, für den Tuchel 2015 bis 2017 arbeitete und mit dem er zum Abschied den DFB-Pokal gewann, gelte es, ein erstes "Ausrufezeichen" zu setzen. In der Tabelle führt die Borussia mit einem Punkt Vorsprung auf die Münchner. Tuchel war am Freitag als Nachfolger von Nagelsmann verpflichtet worden. Der frühere Chelsea- und Paris-Trainer unterschrieb bei den Münchnern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.