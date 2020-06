Sehen Sie im Video: Bundesliga-Endspurt bei Bayern München.









An diesem Wochenende steht der 31. Bundesliga Spieltag an und viele Blicke werden sich auf die Tabellenspitze richten. Denn Bayern München bewegt sich mit riesen Schritten in Richtung Meistertitel. Sie könnten in dieser recht merkwürdigen Saison bereits vorzeitig den achten Deutschen Meistertitel in Folge sichern. Dafür muss jedoch auf jeden Fall am Samstagabend gegen das Team aus Gladbach ein Sieg her. Bayern-Trainer Hansi Flick am Freitag in München zu der anstehenden Partie und zum Verfolger in der Tabelle. Denn Borussia Dortmund wird am Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf antreten müssen. "Das Spiel wird für uns schwer, weil es einfach eine gute Mannschaft ist. Und Dortmund wird alles tun, dass sie das Spiel gewinnen. Einfach weil sie die Saison gut abschließen wollen. Und ich glaube, in jedem Fußballer, in jedem Profi steckt das drin. Und solange noch irgendwo eine Chance ist, wird man alles geben, um das natürlich auch möglich zu machen. Deshalb rechne ich da natürlich null mit. Und wir gucken, dass wir auf uns schauen. Dass wir unsere Spiele gewinnen. Und alles andere, da können wir eh nichts ändern." Die Bayern stellen sich mit Borussia Mönchengladbach auf einen unangenehmen Gegner ein. Denn die Gladbacher sind auf Platz vier und glänzten durch einen offensiven Fußball. Das Spiel findet am Samstagabend um 18:30 Uhr in München statt.