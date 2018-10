Nach dem Spiel gegen Frankreich am Dienstagabend hat sich Bundestrainer Joachim Löw der Presse gestellt. Trotz der 2:1 Niederlage zeigte sich Löw dabei zufrieden mit der Leistung der Nationalmannschaft. O-TON JOACHIM LÖW, BUNDESTRAINER: Zunächst einmal bin ich natürlich enttäuscht vom Ergebnis, obwohl sich diese Niederlange anders anfühlt, als die am vergangenen Samstag, weil eigentlich nur das Ergebnis jetzt nicht stimmt, aber die Leistung die war wirklich auch großartig, das muss man so sagen, nachdem wir doch am Samstag auch schlecht waren. Innerhalb von zwei Tagen war es eine unglaubliche Leistungssteigerung. Die Mannschaft war sehr konsequent und sehr diszipliniert. Vor allem Dingen auch ihr Herz in die Hand gekommen und mutig nach vorne gespielt und alle Körner hier irgendwie auch rausgehauen. Wir waren auf jeden Fall auf Augenhöhe mit der im Moment besten Mannschaft der Welt. Und klar, Frankreich hat eine unglaubliche individuelle Qualität und wenn man die ein oder andere Unaufmerksamkeit hat, dann schlagen sie auch Kapital daraus." In der ersten Halbzeit hatte Toni Kroos mit einem Elfmeter Deutschland in Führung geschossen. Trotz überlegener Spielweise und mehreren Torchancen konnte die Mannschaft die Führung allerdings nicht ausbauen. In der zweiten Halbzeit sorgte ein Kopfballtor von Antoine Griezmann für den Ausgleich. Die Führung folgte ebenfalls durch Griezmann nach einem umstrittenen Strafstoß. Mit der Niederlage wird es für Deutschland immer wahrscheinlicher, dass es in der Nations League absteigt.