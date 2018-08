Seit Wochen rätselte Fußball-Deutschland, wie wohl Bundestrainer Joachim Löw das WM-Debakel und die folgenden Entwicklungen einordnen würde. Am Mittwoch war es soweit. Der DFB-Coach äußerte sich in einer Pressekonferenz erstmals öffentlich über seine WM-Analyse. Dabei räumte er eigene Fehler ein: ("Meine Erkenntnisse aus diesem Turnier waren, und das war meine allergrößte Fehleinschätzung und mein allergrößter Fehler, dass ich geglaubt habe, mit diesem dominanten Spiel, mit diesem Ballbesitz, dass wir da zumindest durch die Vorrunde kommen.") Löw erklärte weiter, man müsse in Zukunft flexibler, variabler und auch stabiler sein. Auch beim Kader für die nächsten Länderspiele gab es Überraschungen, Löw verzichtete auf Weltmeister Sami Khedira, berief aber dafür neue Spieler wie Kai Havertz von Leverkusen, oder Thilo Kehrer von Paris St. Germain. Etwas enttäuscht und geknickt wirkte Löw beim Thema Özil. Der habe sich bisher persönlich gemeldet sagte Löw, obwohl der DFB-Coach den Kontakt unter anderem per SMS gesucht habe. Dass das Thema ein Grund für das Ausscheiden sei, wies Löw zurück. Auch zu Özils Rassismusvorwurf im DFB äußerte sich Löw. ("Und dass der Mesut jetzt auch in seinem Rücktritt natürlich auch mit dem Vorwurf gegenüber dem DFB, in Sachen Rassismus, hat er ganz einfach auch überzogen. Eines kann ich mit Bestimmtheit sagen: Weder bei diesem Gespräch in Berlin, wo der Präsident anwesend war und der Oliver und zwei, drei andere Leute, gab es niemals auch nur im Ansatz eine Art von Rassismus, und niemals in meiner Mannschaft, niemals in der Mannschaft, in der ich, in der Zeit, in der ich beim DFB war, gab es niemals auch nur einen Ansatz von rassistischen Äußerungen in unserer Mannschaft.") Mit Löw geht die DFB-Elf nun in den Neuanfang. Wer die ganz große Veränderung von Löw erhofft hatte, wurde bei der Pressekonferenz enttäuscht. In den nächsten Partien gegen Weltmeister Frankreich und Peru wird sich zeigen, ob Löws Änderungen greifen werden.