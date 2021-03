Sehen Sie im Video: Nach 15 Jahren gibt Bundestrainer Joachim Löw seinen Posten ab.









Joachim Löw gibt sein Amt als Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft nach der Europameisterschaft im Sommer auf. Der 61-Jährige habe darum gebeten, seinen ursprünglich bis zu WM 22 laufenden Vertrag unmittelbar nach Abschluss der Euro zu beenden, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. "Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht", wird Löw auf der DFB-Webseite zitiert. DFB-Präsident Fritz Keller bezeichnete Löw als einen der größten Trainer im Weltfußball. Mit der frühzeitigen Ankündigung seines Abschieds lasse er dem DFB die nötige Zeit, mit Ruhe und Augenmaß seinen Nachfolger zu benennen. "Unter Jogi stand die Nationalmannschaft wieder für Spielfreude und attraktiven Offensivfußball, diese Mannschaft und ihre Spieler haben sich unglaublich mit ihm entwickelt, wurde der Direktor Nationalmannschaften Oliver Bierhoff zitiert. Löw hatte das Amt als Bundestrainer nach der WM 2006 von seinem damaligen Chef Jürgen Klinsmann übernommen und die DFB-Auswahl 2014 in Brasilien zum vierten WM-Triumph geführt. Löw ist aktuell der dienstälteste Nationalcoach der Welt. Nach dem Debakel bei der WM 2018 in Russland mit dem Vorrunden-Aus steht Löw verstärkt in der Kritik. Zuletzt wurde nach dem 0:6 in der Nations-League gegen Spanien im Herbst des vergangenen Jahres über seine vorzeitige Ablösung diskutiert.

