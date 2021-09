BVB - Mats Hummels über Jude Bellingham: "Habe ihm schon 25-mal gesagt, dass ich ihn liebe"

Jude Bellingham spielt aktuell in glänzender Form. Auch Mitspieler Mats Hummels ist von dem Teenager begeistert.

Borussia Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels hat ein Loblieb auf seinen Mannschaftskameraden Jude Bellingham gesungen. Der junge Engländer hatte zuletzt in der Champions League gegen Besiktas groß aufgespielt und auch am Sonntag in der Bundesliga gegen Union Berlin (4:2) überzeugt.

"Er ist der reifste, seriöseste 18-Jährige, den ich je gesehen habe", sagte Hummels nach dem Sieg gegen die Eisernen bei DAZN.

BVB: Mats Hummels vergleicht Jude Bellingham mit Mario Götze

Er zog einen Vergleich zu Mario Götze: "Mario war auch damals schon ein großartiger Fußballer, sehr seriös in der Spielweise", sagte Hummels. Allerdings sei Bellingham besonders in einem Punkt schon weiter, als es Götze in seinen jungen Jahren beim BVB gewesen ist.

"Jude ist jetzt schon einer, der voran geht. Er ist schon jetzt einer der Lautesten im Team", schwärmte Hummels: "Ich habe ihm schon 25-mal in diesem Jahr gesagt, dass ich ihn einfach liebe. Ein großartiger Fußballer, ein großartiger Typ. Er wird seinen Weg zu einhundert Prozent gehen, ohne dass es daran irgendeinen Zweifel gibt."