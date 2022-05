BVB: Borussia Dortmund ist angeblich heiß auf Monacos Sofiane Diop

Borussia Dortmund will offenbar im Offensivbereich nachlegen und hat dabei wohl Sofiane Diop von der AS Monaco ins Visier genommen.

Wie die L'Equipe berichtet, beobachten die Schwarz-Gelben die Situation des 21-Jährigen, da Diop die Monegassen offenbar verlassen will.

Sofiane Diop: Neben BVB wohl auch Nizza und Newcastle dran

Unter Monaco-Coach Philippe Clement kam Diop nicht mehr konstant zu Einsatzzeiten. Daher ist der Angreifer trotz eines Vertrages bis 2026 angeblich offen für einen Wechsel. Neben den Dortmundern, die am Montag Edin Terzic als neuen Cheftrainer vorstellten, haben wohl auch der OGC Nizza und Newcastle United den jungen Franzosen auf dem Zettel.

Unter Niko Kovac, der am Dienstagvormittag als neuer Trainer des VfL Wolfsburg verkündet wurde, kam Diop vor der Übernahme Clements in dieser Spielzeit deutlich besser zurecht. In der Ligue 1 erzielte er in insgesamt 30 Spielen fünf Tore und legte sechs weitere auf.