BVB: Diese Trainer könnten bei Borussia Dortmund II auf Enrico Maaßen folgen

Enrico Maaßen verlässt die Zweitvertretung des BVB nach zwei Jahren und heuert in Augsburg an. Wer wird sein Nachfolger in Dortmund?

Am Mittwoch bestätigte der BVB den Abgang von U23-Coach Enrico Maaßen Richtung FC Augsburg. Nun beginnt die Suche nach einem Nachfolger - mit den unterschiedlichsten Kandidaten.

Maaßen galt als wichtiger Part der Dortmunder Nachwuchsförderung und muss entsprechend ersetzt werden. Und dafür hat U23-Teammanager Ingo Preuß bereits ein klares Profil im Kopf.

Den Ruhr Nachrichtenverriet er: "In Frage kommen Trainer, die schon mal im Nachwuchsbereich und möglichst diesseits der Regionalliga tätig waren. Außerdem müssen sie sich auf die Gegebenheiten bei uns einlassen. Das heißt, die Zuarbeit zu den Profis ist ein ganz wichtiger Punkt."

BVB: Wird Otto Addo neuer Trainer der U23?

Verfügbarkeit soll laut der Zeitung aber auch oben auf der Liste stehen, weshalb sie Guerino Capretti ins Spiel bringt. Dieser trainierte in der Vergangenheit erfolgreich den SC Verl, mit dem er den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hatte. Später war er noch für Dynamo Dresden in der 2. Liga tätig, stieg jedoch in der Relegation gegen Kaiserslautern in die 3. Liga ab.

Möglich sei jedoch auch, Otto Addo zum Trainer der U23 zu machen. Jener arbeitete bisher als Talente-Coach und zuletzt Co-Trainer beim BVB, betreut aber derzeit bis zur WM in Katar die Nationalelf Ghanas.

Als weitere Namen werden Danny Schwarz (früher Jugendcoach beim FC Bayern) und Alexander Ende (Fortuna Köln, Borussia Mönchengladbach) genannt.