Nun ist es vom BVB bestätigt: Edin Terzić folgt bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund als Trainer auf Marco Rose.

Edin Terzić wird neuer Trainer von Borussia Dortmund. Das teilte der Bundesligist am Montag mit. Der frühere Co-Trainer von Beşiktaş Istanbul und West Ham United habe einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25 unterschrieben.

Der 39-jährige Terzić war bereits im vergangenen Jahr als Interimstrainer für den BVB tätig und hatte mit den Schwarz-Gelben den DFB-Pokal gewonnen. Zuletzt war er Technischer Direktor beim BVB.

BVB-Sportdirektor verspricht "sportlichen Neuanfang"

"Mittlerweile dürfte vielen Menschen bekannt sein, welch besonderen Stellenwert der BVB in meinem Leben hat. Ich möchte mich daher herzlich bei Aki Watzke, Michael Zorc und Sebastian Kehl für das große Vertrauen und das Übertragen dieser großen Verantwortung bedanken. Wir werden jeden Tag alles für den Erfolg der Mannschaft und des gesamten Vereins geben", ließ sich Terzić in der Vereinsmitteilung zitieren.

Der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sprach vom einem "sportlichen Neuanfang" unter dem neuen Trainer.

Borussia Dortmund hatte den bisherigen Trainer Marco Rose am vergangenen Freitag nach nur einem Jahr überraschend entlassen. "Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, mussten wir feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben", hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim "Aki" Watzke den Schritt begründet. Die abgelaufene Bundesliga-Spielzeit beendete der börsennotierte Klub auf Platz zwei und konnte dabei Meister FC Bayern nicht ernsthaft in Gefahr bringen. In der Champions League scheiterte der Verein in der Vorrunde, im DFB-Pokal war bereits im Achtelfinale Schluss.

Der TV-Sender Sky hatte bereits kurz nach der Trennung des BVB von Marco Rose berichtet, dass künftig Edin Terzić auf der Trainerbank Platz nehmen wird. Nun bestätigten die Offiziellen die Personalie.

