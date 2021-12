BVB: Erling Haaland zu Bayern? Roman Weidenfeller glaubt an "Hintenrum"-Angriff des FCB

BVB: Erling Haaland zu Bayern? Roman Weidenfeller glaubt an "Hintenrum"-Angriff des FCB

BVB-Star Erling Haaland ist bei sämtlichen Topklubs Thema - auch beim FC Bayern München, ist sich Ex-Dortmund-Keeper Roman Weidenfeller sicher.

Roman Weidenfeller glaubt, dass sich auch der FC Bayern intensiv um die Dienste von Borussia Dortmunds Superstar Erling Haaland bemüht.

"Natürlich gehe ich davon aus, dass auch die Bayern schon angefragt haben. Auch wenn sie selbst nach außen sagen, dass sie sich das Paket nicht leisten können. Aber sie haben es auch immer geschafft, hintenrum zu kontaktieren und zu fragen, ob ein Wechsel nicht doch möglich ist", sagte der frühere BVB-Torhüter bei Bild Live.

Haaland steht in Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag. Der norwegische Stürmer kann die Borussia allerdings dank einer Ausstiegsklausel im Sommer verlassen. Diese soll bei 75 Millionen Euro liegen.

Haaland und Bayern? "Erling hat den Schlüssel in der Hand"

"Erling hat den Schlüssel in der Hand, er wird entscheiden, was am Ende genau passiert. Borussia Dortmund und die Fans würden sich enorm freuen, wenn er weiter für den BVB spielen würde", sagte Weidenfeller.

Allerdings sei das Ausscheiden in der Champions-League-Gruppenphase nicht förderlich gewesen, erklärte der 41-Jährige: "Wir wissen alle, dass er sehr zielstrebig ist, dass er einen großen Anspruch an sich selbst und die Mannschaft hat. In der Bundesliga sieht es auch nicht prickelnd aus, deswegen wird er sich auch Gedanken machen."

Haaland kam im Januar 2020 von RB Salzburg zum BVB. Seither erzielte der 21-Jährige in 73 Spielen unglaubliche 74 Tore. Kein Wunder also, dass ihm viele Türen offen stehen.

BVB: Raiola spricht über Zukunft von Haaland

"Er kann und wird den nächsten Schritt machen. Bayern, Real, Barcelona, City - das sind die großen Vereine, zu denen er gehen kann. [...] Wir wussten alle damals beim Wechsel nach Dortmund, dass dieser Schritt kommen wird", sagte Haalands Berater Mino Raiola unter der Woche gegenüber Sport1.

Allerdings ruderte Raiola am Samstag im Gespräch mit dem spanischen Journalisten Gerard Moreno ein wenig zurück. Er habe nur Beispiele genannt und nicht gemeint, dass sich sein Schützling einem dieser vier Klubs anschließen werde.

Auch andere Vereine seien in der Verlosung: "Ich kann auch noch andere Klubs aufzählen: Atletico, Chelsea, Liverpool."

Wann genau der Wechsel über die Bühne gehen wird, ließ er offen: "Vielleicht diesen Sommer, vielleicht im Sommer danach. Es ist aber eine große Chance, dass Erling diesen Sommer schon geht. Wir werden sehen."