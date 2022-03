BVB: Roman Bürki wechselt im Sommer in die USA

BVB: Roman Bürki wechselt im Sommer in die USA

Roman Bürki verlässt nach Saisonende Borussia Dortmund. Der Schweizer wechselt zu einem neuen Klub in die USA.

Der Wechsel von BVB-Torwart Roman Bürki in die USA ist perfekt. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, schließt sich der 31 Jahre alte Schweizer im Sommer dem künftigen MLS-Team St. Louis City SC an. Die Franchise nimmt 2023 den Spielbetrieb auf, Sportdirektor dort ist der frühere Torhüter und Düsseldorfer Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

"Es war mir eine Ehre, insgesamt sieben Jahre bei diesem großartigen Verein gespielt haben zu dürfen. Ich werde nicht nur die Pokalsiege 2017 und 2021, sondern alle guten und schwierigen Zeiten, die wir gemeinsam erlebt haben, immer in Erinnerung halten", sagte Bürki. Der bis 2025 laufende Vertrag des 31-Jährigen beim BVB wird zum Saisonende aufgelöst.

BVB: Zorc lobt Bürki in höchsten Tönen

Bürki war 2015 vom SC Freiburg nach Dortmund gewechselt und war dort jahrelang die Nummer eins. Bislang kommt er auf 232 EInsätze für die Schwarz-Gelben. In der vergangenen Saison verlor er seinen Stammplatz jedoch zunächst an Marwin Hitz, in dieser Saison spielt Bürki nach der Verpflichtung von Gregor Kobel, ebenfalls Schweizer, keine Rolle mehr.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc dankte Bürki "für sieben Jahre, in denen er immer alles gegeben hat. Roman war lange Jahre unsere Nummer 1, er ist ein verdienter BVB-Profi, hat mit uns Titel errungen und ist mit dem DFB-Pokal um den Borsigplatz gefahren. Diese Titel, diese Momente, werden immer auch mit ihm in Verbindung gebracht werden", sagte er.

Auch in den vergangenen anderthalb Jahren habe sich Bürki "immer professionell verhalten und in den Dienst des Teams gestellt. Für seine berufliche und private Zukunft in den USA wünschen wir Roman nur das Allerbeste".