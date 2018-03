Fußballtrainer Thomas Tuchel (44) macht den Bombenanschlag auf den Mannschaftbus von Borussia Dortmund mitverantwortlich für seinen Weggang vom Bundesligisten im Sommer 2017. "Es gab dadurch einen großen Dissens zwischen mir und Aki Watzke", sagte der 44-Jährige am Montag im Prozess beim Dortmunder Landgericht. "Der größte Dissens war wahrscheinlich, dass ich im Bus gesessen habe und er nicht." Laut "Bild"-Zeitung sagte Tuchel auf die Frage des Oberstaatsanwalts, ob er ohne den Anschlag noch über den Sommer hinaus BVB-Trainer gewesen wäre: "Ja, davon gehe ich aus!"

Genau wie zuvor die Profis Sven Bender, Marcel Schmelzer und Roman Weidenfeller erklärte Tuchel, dass es aus seiner Sicht ein Fehler gewesen sei, die Partie gegen AS Monaco schon am Tag nach dem Anschlag vom 11. April 2017 nachzuholen: "Der Zustand der Mannschaft war am nächsten Morgen so, dass es absolut keinen Sinn gemacht hat zu spielen."

BVB-Kapitän Schmelzer: Angst in den Augen gesehen

Mannschaftskapitän Marcel Schmelzer (30) hatte den Moment der Explosion laut "Bild" so geschildert: "Es gab einen lauten Knall, es herrschte Panik im Bus. Die Spieler lagen quer im Gang. Ich habe mich extrem erschrocken, spürte die Druckwelle des Knalls. Dann hörten wir Schreie von Marc Bartra und sahen, dass er blutete. Man hat die Angst in den Augen gesehen."





Auf der Anklagebank sitzt Sergej W., der am 11. April 2017 mutmaßlich drei Sprengsätze zündete, als der Bus am Hotel zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco abfuhr. Dabei wurden Spieler Marc Bartra und ein Polizist (60) schwer verletzt. Bartra, heute beim spanischen Erstligisten Betis Sevilla unter Vertrag, hatte bereits im Januar vor Gericht ausgesagt.