BVB: Verhindert RB-Boss Mateschitz den Wechsel von Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund?

In den letzten Monaten deutete bei Karim Adeyemi vieles auf einen Wechsel zum BVB hin. Verhindert nun aber der RB-Boss den Wechsel des Youngsters?

Ein Transfer von Salzburg-Angreifer Karim Adeyemi zum BVB galt in den vergangenen Monaten als sehr wahrscheinlich, nun könnte Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz den Schwarz-Gelben jedoch einen Strich durch die Rechnung machen.

Wie Sport1berichtet, soll der Unternehmer beim Verkauf des Talents ein Wörtchen mitreden und eher einen Wechsel zu RB Leipzig befürworten, das sich angeblich ebenfalls um den 20-Jährigen bemüht.

BVB: Interne Zweifel an Adeyemi-Transfer?

Zudem seien in den vergangenen Wochen beim BVB intern Zweifel an einem Zustandekommen des Transfers aufgekommen. In puncto Ablösesumme liegen die beiden Vereine wohl nach wie vor auseinander, weshalb die Verhandlungen stagnieren sollen. Während Dortmund bereit sei, bis zu 38 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, fordere Salzburg 45 Millionen Euro.

Zuletzt wurde in den Medien über eine Deadline spekuliert, diese dementierte RB-Sportdirektor Christoph Freund jedoch bei Sky Austria. "Wir sind nicht in der Bringschuld. Karim hat noch zwei Jahre Vertrag. Vielleicht ist es auch interessant, wenn er im WM-Jahr bei uns bleibt", machte Freund aber auch klar. Der Spieler selbst soll jedoch einen Wechsel zum BVB anstreben.

Adeyemis Vertrag in Österreich läuft noch bis 2024, in der laufenden Saison kommt er auf 23 Scorerpunkte in 37 Pflichtspielen.