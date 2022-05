BVB angeblich an Charles De Ketelaere vom FC Brügge interessiert

Der BVB wird den Abgang von Erling Haaland zur neuen Saison auffangen müssen. Soll ein Talent aus Belgien dabei mithelfen?

Borussia Dortmund ist wohl am belgischen Offensivtalent Charles De Ketelaere vom FC Brügge interessiert. Das berichtet das belgische Portal voetbalkrant.com.

Demnach gehört der BVB neben PSG, Juventus Turin, Real Madrid und Napoli zu den Interessenten für den sechsfachen Nationalspieler. De Ketelaere ist im offensiven Mittelfeld zu Hause, kann aber auch auf dem Flügel oder im Sturmzentrum auflaufen.

BVB-Wechsel? Brügge will 40 Millionen Euro für De Ketelaere

Der 21-Jährige dürfte im kommenden Sommer Brügges Rekordabgang werden, der Klub will den Spieler nämlich nicht unter 40 Millionen Euro ziehen lassen. Dem Bericht zufolge wird De Ketelaere den Verein im Sommer mit hoher Wahrscheinlichkeit verlassen.

Der Linksfuß kommt in der laufenden Spielzeit auf 27 Scorerpunkte (18 Tore, 9 Vorlagen) in 45 Einsätzen. In der Champions League stand er in allen sechs Gruppenspielen in der Startformation und verbuchte gegen RB Leipzig einen Assist. In seiner Heimat wird De Ketelaere aufgrund seiner Veranlagung mit Superstar Kevin De Bruyne verglichen.